خاص | ريبيري: لن أعتزل كرة القدم ومستقبلي لم يحسم في بايرن

تعرف على تصريحات فرانك ريبيري بشأن مستقبله مع انتهاء عقده في بايرن ميونخ في يونيو المقبل

خاص

تحدث فرانك ريبيري، نجم بايرن ميونخ، عن مستقبله مع النادي البافاري وإمكانية اعتزاله كرة القدم.

ريبيري ينتهي عقده في يونيو المقبل وكان رئيس بايرن ميونخ، أولي هونيس، ألمح إلى عدم تجديد التعاقد.

وقال ريبيري في تصريحات خاصة لـ Goal و Sport1: "لا أدري ما الذي سيحدث. أود أن ألعب حتى يقول جسدي هذا يكفي".

وتابع: "لو أنك تمتلك مسيرة طويلة مثلي لفهمت الموقف. أنا ألعب كرة القدم من 16 عامًا من بينها 12 مع بايرن ودائنًا أقدم 100% من مستواي وأحترم شعار الفريق ولا أنسى السنوات التي قضيتها هنا".

وواصل: "البعض يسألني حول موقفي مع الفريق في الموسم المقبل ولكني لا أفكر في ذلك، خلال 3 أشهر سوف أصل إلى عامي الـ 36 ولازلت قادرًا على اللعب".

اللاعب الفرنسي أشار إلى أنّه سعيد بمشاركته في دقائق أكثر خلال العام الجاري وعدم تعرضه لإصابات كثيرة مؤجلًا تفكيره في مستقبله.

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من جانبه علّق ديفيد ألابا على شائعات رحيل زميله ريبيري عن الفريق بقوله: "لايزال الوقت مبكرًا وأعتقد أنّ الأمر سيتم تسويته بين الإدارة وريبيري ومعرفة ما الذي يشعر به اللاعب وإن كان قادرًا على العطاء أم لا. إنّه لاعب هام للفريق دون شك".

وكان آرين روبن أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري عن بايرن ميونخ ومن المتوقع أن ينضم إلى صفوف أيندهوفن الهولندي.