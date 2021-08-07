خاص | ريال مدريد يقترب من خسارة موهبة جديدة

سيعود إلى فريقه السابق

أصبح تاكيفوسا كوبو جناح ريال مدريد الإسباني، قريبًا من مغادرة النادي والعودة إلى ريال مايوركا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اللاعب وصل إلى ريال قادمًا من الدوري الياباني في صفقة انتقال حر في يوليو 2019 ورحل سريعًا إلى مايوركا على سبيل الإعارة.

كوبو لم يلعب للفريق الأول، حيث حظى بإعارة ناجحة في مايوركا، وهو ما لم يتكرر معه في إعارتين مع فياريال وخيتافي.

صحيفة "as" الإسبانية أشارت إلى أن مايوركا يرحب بعودة اللاعب إلى صفوفه من جديد، ولكن المصاريف المالية ستكون حاسمة للصفقة.

ووفقًا لمصادر خاصة لموقع "جول" فإن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي، ومن المقرر أن تصل قيمتها إلى حوالي 6 ملايين يورو لتشمل راتب اللاعب أيضًا.

الجناح الياباني تمتع بتجربة مميزة مع مايوركا وحظى بتناغم جيد مع الفريق القرمزي، عكس تجاربه الأخرى في إسبانيا.

ريال سوسييداد أبدى اهتمامه كذلك بضم كوبو ولكن لم يرتق ذلك إلى التقدم بعرض رسمي إلى ريال مدريد بضمه.

المستوى المميز لكوبو في دورة الألعاب الأولمبية باليابان، ودوره المهم في التأهل إلى نصف النهائي، دفع مايوركا في الإسراع لمحاولة ضمه.

ويطمح اللاعب في حل مستقبله قريبًا، حيث لم يتبق سوى أسبوع واحد قبل بداية الدوري الإسباني، ومن غير المتوقع ظهوره مع ريال مدريد.

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المفاوضات من المقرر أن تستمر بين الناديين خلال الأيام القليلة القادمة، وسط توقعات بعودة اللاعب إلى الفريق الصاعد حديثًا للدوري الإسباني مع المدرب لويس جارسيا.

يذكر أن صاحب الـ20 سنة لعب 36 مباراة مع مايوركا وسجل 4 أهداف وصنع 5 بقميص الفريق.