خاص | ريال مدريد يعطي الضوء الأخضر لمانشستر للتعاقد مع فاران

ريال مدريد يخضع إلى فاران ويوافق على رحيله

أصبح المدافع الفرنسي، رافييل فاران على بعد خطوة واحدة من الانضمام إلى مانشستر يونايتد بعد فشل ريال مدريد في تمديد عقده.

وسبق أن تلقى فاران من إدارة النادي عرضًا للتجديد قبل بطولة اليورو وكان الرد أنه أراد التركيز على البطولة ولديه وقت للتفكير.

ماذا يحدث بين ريال مدريد وفاران؟

ذكرت مصادر خاصة لـ"جول" أن ريال مدريد أعطى الضوء الأخضر لمانشستر يونايتد للتعاقد مع مدافعه الفرنسي رافييل فاران الذي ينتهي عقده صيف 2022.

وأكدت مصادرنا أن ريال مدريد لا يعتزم معارضة رحيله في حالة العرض الصحيح، فالنادي يخشى أن يغادر الفرنسي مجانًا الموسم المقبل.

وبمجرد الحصول على اتفاق يناسب جميع الأطراف، ليس من المتوقع أن تكون هناك أي عوائق تحول دون إجراء انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

ما هو موقف فاران من الرحيل؟

فاران حريص على المغادرة بعلاقات جيدة، كما يريد الحفاظ على علاقة العمل الإيجابية التي تجمعه برئيس النادي فلورنتينو بيريز.

والدافع وراء رغبة اللاعب في الانتقال هو الطموح الرياضي، فالمال ليس عاملاً حاسماً بالنسبة لفاران، الذي سيكسب أكثر من راتبه الحالي إذا وقع صفقة جديدة في مدريد أو توجه إلى مانشستر فحسب ما صرح اللاعب من قبل فأنه يفكر في تحدٍ جديد منذ عام 2019 ويريد اختبار نفسه في دوري آخر.

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