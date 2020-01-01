خاص | ريال مدريد يعرض نجمه على نابولي لتخفيض ثمن رويز

ريال مدريد يريد الحصول على خدمات فابيان رويز تحت أي ثمن حتى لو كان ذلك يعني التخلي عن مهاجمه.

يسعى نادي ريال مدريد بكل ما أوتي من قوة للحصول على خدمات اللاعب الإسباني فابيان رويز نجم وسط ملعب فريق نابولي.

محاولات ريال يقابلها نادي نابولي بالمغالاة في طلباته المادية، في ظل الدور الهام الذي يلعبه اللاعب مع الفريق في الفترة الماضية وفي ظل وجود عروض أخرى أمامهم.

وعلم جول.كوم أن ريال مدريد يسعى لتخفيض سعر الصفقة عن طريق إدخال اللاعب الصربي لوكا يوفيتش فيها، حيث سيحتاج فريق نابولي لمهاجم في الموسم المقبل.

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وتقدر القيمة السوقية لفابيان رويز بحوالي 50 مليون يورو، كانت هي القيمة التي ضمه بها ريال مدريد مع بداية الموسم الجاري.

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ويستعد فريق نابولي في الوقت الحالي لفقدان لاعبه أركاديوش ميليك الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل، لكن موقفه في النادي غير مستقر، وانتشرت أنباء عن وجود رغبة من نادي إنتر في الحصول على خدمات ميليك خلال الصيف القادم، في ظل الفقدان المنتظر للاوتارو مارتينيز الذي سيرحل لصفوف برشلونة.

وكشفت تقارير سابقة عن وجود رغبة لدى نادي برشلونة في الحصول على خدمات رويز، بل ظهر إريك أبيدال المسؤول عن القسم الرياضي في النادي بمدرجات ملعب ساو باولو لمتابعته عن كثب بنهاية العام الماضي.

جدير بالذكر أن يوفيتش كان قد انضم لصفوف ريال مدريد الصيف الماضي لكنه لم يستطع حتى الآن إثبات نفسه في تشكيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.