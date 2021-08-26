خاص | ريال مدريد يرفع عرضه الرسمي لمبابي بعد رفض الأول!

الملكي يحاول ضم مبابي بشتى السبل..

أقدمت إدارة ريال مدريد على خطوة أخرى من شأنها أن تُقرب كيليان مبابي من سانتياجو برنابيو، حيث رفعت عرضها المُقدم إلى باريس سان جيرمان للظفر بخدمات الدولي الفرنسي.

وكان ريال مدريد قد أرسل عرضًا رسميًا للنادي العاصمي للحصول على توقيع مبابي نظير 160 مليون يورو، لكن الأكيد أن إدارة ناصر الخليفي أرسلت رفضها له رسميًا.

مصادر جول كشفت أن ريال مدريد رفع العرض ليصبح 170 مليون يورو إلى جانب 10 ملايين يورو آخرين كمكافآت وحوافز على أداء اللاعب وإنجازاته بالقميص الأبيض.

وحتى اللحظة لم يرد باريس بالإيجاب أو بالسلب على العرض، وإن كان الخليفي قد خرج للإعلام وأكد أن موقف ناديه هو نفسه ولم يتغير من هذه المسألة.

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على أي حال، تشير مصادر جول إلى أن الأجواء العامة داخل غرف خلع ملابس باريس سان جيرمان بين اللاعبين وكذلك المدرب بوتشيتينو تميل إلى الإيمان بأن مبابي سيرحل إلى الريال هذا الصيف.

من جهة أخرى، فإن ريال مدريد لن يدفع 215 أو 220 مليون يورو من أجل مبابي كما زُعِم، وربما يكون العرض الحالي هو أقصى ما يمكن لإدارة فلورنتينو بيريز فعله لأجل صاحب الـ22 عامًا.

يُشار إلى أن الصحف الفرنسية قد كشفت في الساعات الماضية أن باريس سيكون مستعدًا لبيع مبابي فقط إن وصل له عرض يعادل أو يفوق القيمة التي قدم بها نيمار من برشلونة في 2017 والبالغة 222 مليون يورو.

كما الجدير بالذكر أن كافة المصادر اتفقت على رغبة مبابي في الرحيل هذا الصيف عن باريس سان جيرمان رغم الضغط بشتى السبل عليه للاستمرار على الأقل حتى نهاية عقده العام المقبل.