خاص | ريال مدريد يحسم مصير زيدان بعد فضيحة كأس الملك

النادي الملكي وأسبوع صعب

كشف مصدر بداخل ريال مدريد لجول حقيقة إقالة مدرب الفريق زين الدين زيدان عقب الخروج من مسابقة كأس ملك إسبانيا على يد ألكويانا من الدرجة الثالثة.

النادي الملكي خسر في الأوقات الإضافية بنتيجة هدفين مقابل واحد رغم أن خصمه كان يلعب بعشرة لاعبين، مما أشعل النقد بحق زيدان ولاعبيه.

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وعلم "جول" أن لا يوجد نية من قبل إدارة النادي الملكي للإطاحة بالمدير الفني في الوقت الراهن رغم النتيجة والخروج المبكر من كأس الملك.

زيدان نفسه كان صريحاً بخصوص موقفه وتحمل المسؤولية كاملة عن نتيجة المباراة والخسارة أمام فريق الدرجة الثالثة، المزيد من هنا.

الأسبوع الصعب لريال مدريد والذي شهد خسارته لكاس السوبر أيضاً بعد الخسارة من أتلتيك بيلباو وقبلها التعادل السلبي مع أوساسونا زاد الضغط على زيدان.

وسبق وتم مناقشة رحيل المدرب الفرنسي في مطلع الموسم بعد البداية المتعثرة للفريق محلياً وأوروبياً، ولكن تصدر مجموعته قارياً وتحسن النتائج أبعد شبح الإقالة.

ويحتل النادي الملكي مركز الوصافة في ترتيب الليجا خلف الجار أتلتيتكو مدريد، ولكن الأخير يملك لقاءين أقل ويبتعد بأربع نقاط