خاص | ريال مدريد يتفاوض مع مهندس صفقة مبابي!

ريال مدريد يفاوض لويس كامبوس والمفاوضات جارية معه منذ شهرين، وسيكون حاسمًا في ضم كيليان مبابي!

يجري ريال مدريد في الوقت الحالي مفاوضات مكثفة مع البرتغالي لويس كامبوس كشاف الفريق السابق والمدير الرياضي الذي عمل مع موناكو وليل مؤخرًا.

جاء هذا بحسب ما علمت النسخة الإسبانية لجول.كوم، حيث أكدت مصادر مقربة من كامبوس أن ريال مدريد يتفاوض معه في آخر شهرين.

وأوضحت المصادر أن الأخبار لم تظهر حتى الآن رغبة من كامبوس في الحفاظ على سرية الأمور، ومن أجل احترام وجود زيدان في ريال مدريد.

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وستجتمع إدارة ريال مدريد بكامبوس هذا الأسبوع من أجل مناقشة مشروعه مع الفريق قبل التوقيع معه والاتفاق على التفاصيل النهائية.

كامبوس كان له دور كبير في اكتشاف النجم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الحالي ومنتخب فرنسا.

وسيلعب كامبوس دورًا كبيرًا في نقل مبابي لريال مدريد لو نجح النادي الملكي في الحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن كامبوس كان أحد أسباب ثورة موناكو وليل في فرنسا وتحقيق لقب الدوري على حساب باريس سان جيرمان في المواسم الماضية.