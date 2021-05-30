خاص | ريال مدريد السبب؟ بوتشيتينو يطلب من باريس المغادرة

ستة أشهر فقط قضاها المدير الفني في باريس

كشفت مصادر جول عن طلب من قبل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لناديه باريس سان جيرمان بالمغادرة هذا الصيف، وسط شائعات تربطه بريال مدريد.

زين الدين زيدان رحل عن تدريب ريال مدريد الأسبوع الفائت، ليبدأ الحديث والشائعات عن هوية مدرب الملكي المقبل.

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وعلم جول أن بوتشيتينو أخبر باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل خلال الصيف الجاري على الرغم أنه لم يكمل بعد عامه الأول مع الفريق.

ويعد المدرب من الأسماء المرشحة بحسب معلومات جول لتولي المنصب في النادي الملكي، ويتصدر قائمة المرشحين.

وتضم القائمة أيضاً أنطونيو كونتي الذي غادر إنتر، بالإضافة إلى راؤول وتشابي ألونسو الذان لم يدربا من قبل أي فريق أول.

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وبحسب المصدر، بوتشيتينو لا يمانع الاستمرار في بي إس جي، بل ويتمتع بعلاقة قوية مع النادي الفرنسي، ولكن وجود مفاوضات مع توتنهام وريال مدريد تشجعه على الرحيل.

وشهدت الأيام الماضية حركة تنقلات كبيرة على صعيد المدربين بعد رحيل كونتي وزيدان وأندريا بيرلو وعديد الأسماء الأخرى عن أنديتها.