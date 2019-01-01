خاص | رونالدو يكشف تفاصيل المباراة التي نقلته لمانشستر يونايتد

تعرف على تصريحات كريستيانو رونالدو حول انتقاله إلى مانشستر يونايتد

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

كشف كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، عن تفاصيل المباراة الودية التي جمعت بين مانشستر يونايتد وسبورتنج في 2003 والتي تسببت في انتقاله إلى الشياطين الحمر.

رونالدو لعب في مانشستر يونايتد 6 سنوات قبل الانتقال إلى ريال مدريد كما حقق مع الفريقين بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال رونالدو في تصريحات إلى DZAN: "كانت أول مباراة لي في ملعب سبورتنج الجديد ولا يمكن أن أنسى هذا اليوم لأنني كنت سعيد للغاية وأخبرت الجميع أنني سألعب ضد أحد أفضل الفرق في العالم مانشستر يونايتد".

وتابع: لا أنكر أنني كنت متوترًا بعض الشيء ولكني كنت كنت على استعداد لخوض واحدة من المباريات الكبيرة ودائمًا أشعر بهذه الطريقة لأنني لا أسعى سوى لتقديم الأفضل وهذا يجعلني أكثر تركيزًا ونجاحًا في الملعب".

صاروخ ماديرا أكد أنّه شعر بوجود أكثر من نادي يتابع هذه المباراة لأجل ضمه وليس فقط مانشستر يونايتد مما جعله يتعامل معها على أنها اختبار له وتحدي بحاجة للتفوق فيه".

وأردف: "أعتقد أن اللاعب بحاجة للتغيير دائمًا، من قبل كنت أراوغ كثيرًا ولم أكن مباشرًا على المرمى كما هو الحال في السنوات الأخيرة. كنت موهوب في المرواغة وصناعة الفرص ولكن مع الوقت تغيرت وأعتقد للأفضل".

وواصل: "تسجيل الأهداف لم يكن هامًا بالنسبة لي وقتها، ربما لو كنت أهتم بهذا الأمر لحاول 100 نادي التعاقد معي ولكن كان هناك 50 فقط. الأهم دائمًا هو مساعدة الفريق للفوز وحتى بقلة أهدافي كان هناك أكثر من نادي يرغب في جلبي".

وحول هذه المباراة، أشار صاحب الحذاء الذهبي 4 مرات انّ مانشستر يونايتد كان مهتم بالتعاقد معه حتى قبل المباراة والتي وصفها بأنها الزينة التي تعلو الكعك موضحًا أنّه أكد في اللقاء أنّ من يراهن عليه يفوز.

واختتم: "بعد المباراة قابلت السير أليكس فيرجسون وأكد لي اهتمام فريقه بالتعاقد معي وقد كانت هذه لحظة عاطفية جدًا بالنسبة لي".

جدير بالذكر أنّ يوفنتوس وبرشلونة من أبرز من رغب في ضم رونالدو خلال هذه الفترة لكن اللاعب فضّل مسرح الأحلام.