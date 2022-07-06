خاص | رغم الغضب الجماهيري الجم .. الهلال يرفض عرضًا برازيليَا لبيريرا

هناك رغبة مشتركة من اللاعب والنادي لاستمراره بالفريق

يبدو أن إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، لن تستجيب للضغط الجماهير الكبير الموضوع عليها، من أجل الاستغناء عن البرازيلي ماتيوس بيريرا؛ لاعب وسط الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ميركاتو الصيف بدأ قبل أيام، لكن حتى الآن لم يرحل أي من لاعبي الزعيم بشكل رسمي، ولم يتم ضم أي صفقة جديدة.

فقط أعلن الهلال عن تجديد عقد مدربه الأرجنتيني رامون دياز، والتجديد للمدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، لينفي بشكل عملي ما تردد عن رغبة زوجة اللاعب في مغادرة المملكة.

الهلال يرفض عرضًا لبيريرا:

البرازيلي هو الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي، إذ تم التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي مقابل 18 مليون يورو.

لكن لم يقدم بيريرا المنتظر منه، ظهر بشكل متواضع مع الزعيم، مما عرضه لانتقادات كثيرة من قبل الجماهير طوال الموسم.

ووفقًا لمصادر "جول" فإن نادي بوتافوجو البرازيلي قدم عرضًا رسميًا للهلال، من أجل الظفر بخدمات بيريرا إلا أن إدارة ابن نافل رفض العرض.

يبدو أنها رغبة مشتركة من الهلال واللاعب في الاستمرار بالفريق، إذ أن بيريرا قبل أيام، كان قد أكد لمشجع هلالي أنه مستمر مع الزعيم في الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

ماذا قدم بيريرا مع الهلال؟

صاحب الـ26 عامًا تعاقد معه الهلال قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بعدما قدم مستويات رائعة مع الأخير.

وطوال الموسم المنقضي، شارك بيريرا في 32 مباراة مع الهلال، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع 14 آخرين، ليكون أكثر لاعبي الدوري صناعة للأهداف.

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