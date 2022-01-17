خاص | رغم إعجاب رانجنيك .. المجبري قريب من توديع يونايتد

يتواجد حنبعل المجبري لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حاليًا مع منتخب تونس الذي يشارك في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

المجبري، 18 عامًا، يمثل فرق الشباب في مانشستر يونايتد، وترى إدارة "الشياطين الحمر" أن المشاركة في كأس أمم إفريقيا تجربة جديرة بالاهتمام للغاية بالنسبة للاعب الشاب، خاصة بعد أن تألق بصورة واضحة خلال منافسات كأس العرب 2021.

ورغم إعجاب رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد بموهبة المجبري، ووصفه بأنه "لاعب موهوب للغاية"، إلا أن هناك إمكانية لخروجه من "أولد ترافورد".

ويمكن أن نؤكد في "جول" أن عدد من أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" مهتمة بالحصول على خدمات المجبري على سبيل الإعارة لما تبقى من موسم 2021-22، بسبب عروضه الرائعة مع فريق يونايتد تحت 23 عامًا.

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ويعد نادي ريدينج الذي ينافس للهرب من صراع الهبوط، أحد أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات المجبري.

وقد تساعد خطوة الإعارة على تطور المجبري بشكل أكبر، لكن من غير المرجح أن يسمح مانشستر يونايتد بمغادرته في يناير الجاري.

ومع ترقب عودة المجبري من المشاركة في كأس أمم إفريقيا مع تونس، وبالنظر إلى إمكانية أن يكون جدول الدولي أخف في العام المقبل، فمن المتوقع أن يكون لديه قائمة أكبر من الأندية المهتمة في الصيف المقبل.

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