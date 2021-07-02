خاص | راموس يثير أزمة بين نجوم باريس وآرسنال يدخل على الخط

حالة من الانقسام في غرفة ملابس الفريق

رغم عدم إعلان انتقاله بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن الأزمات ستلاحق المدافع الإسباني سيرخيو راموس مع ناديه المنتظر باريس سان جيرمان كما أن الأمور ليست محسومة بشكل نهائي حتى الآن.

العديد من التقارير الصحفية، أشارت إلى توصل راموس لاتفاق نهائي على انضمامه إلى النادي الفرنسي، قادمًا من ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

اللاعب سيوقع على عقد مدته عامين، وكان من المقرر الإعلان بشكل رسمي عن ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

مصادر صحفية لـ"جول" كشفت عن محاولات من آرسنال لخطف الصفقة من نظيره الفرنسي، بوجود اتصالات مع شقيق اللاعب الذي يعمل كوكيل أعماله.

صحيفة "Le Parisien" كشفت عن شعور الثنائي بريسنيل كيمبيمبي وماركينيوس بالغضب من انتقال راموس للفريق.

وأوضحت أن ماركينيوس بالتحديد يرى هذه الصفقة كتعبير عن حالة العشوائية التي تنتهجها إدارة باريس في سوق الانتقالات.

ويأتي ذلك بسبب الطريقة التي غادر بها تياجو سيلفا الفريق بعد وصول عمره إلى 36 سنة الصيف الماضي، والتعاقد مع راموس صاحب الـ35 عامًا هذا الصيف.

وأما كيمبيمبي فهناك بعض المخاوف حول خسارته لمركزه، في حالة اعتماد المدرب ماوريسيو بوتشيتينو على 4 مدافعين في خطته.

وعلى النقيض تمامًا يشعر الثنائي كيلور نافاس وأنخيل دي ماريا، بسعادة بالغة باللعب مرة أخرى مع قائدهم السابق في ريال مدريد.

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يذكر أن راموس يعمل حاليًا على تحسين لياقته البدنية، للتحضير للموسم الجديد، بعد استبعاده من المشاركة في يورو 2020 مع منتخب إسبانيا.