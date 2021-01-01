خاص | راشفورد: مانشستر يونايتد يمتلك قوة ذهنية والناس بالكاد يتابعون المباريات!

حوار مطول..

يؤمن ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، أن ثمة تحسن في العقلية قد طرأ على لاعبي فريقه، الأمر الذي سيمنحهم ميزة خلال منافستهم على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا وصافة ترتيب البريميرليج بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، والذي يمتلك مباراة أقل، وهناك إيمان بأن الشياطين الحمر بمقدورهم منافسة جارهم اللدود حتى الرمق الأخير.

في الوقت الذي خرج فيه يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، معتبرًا أن هزيمة فريقه أمام برايتون سببها "الإرهاق العقلي"، يرى راشفورد أن المانيو ولاعبيه لديهم ثقة كبيرة ونضوج كبير في الآونة الأخيرة.

الإنجليزي الدولي في تصريحات خاصة لموقع جول قال "لا يمكنك اللعب مع مانشستر يونايتد إذا كنت لا تمتلك قوة عقلية لازمة، إذا كنت لا تستطيع التعامل مع ضغط اللعب لنادٍ كهذا، فلا يمكنك اللعب لفريق بهذا الحجم".

"لقد أظهر اللاعبون في كثير من المناسبات أن بمقدورنا القيام بذلك، لذلك فالأمر حاليًا يتعلق بتحقيق أكبر قدر من الاتساق للقيام بهذا خلال المباريات."

وتابع "كان هذا العام أفضل ولا يزال بمقدورنا تحسين الأمور أكثر والحصول على نهاية أقوى للموسم، الأمر يبدأ مع الأفراد الذين يريدون دومًا المزيد، وعندما يتحول الأمر إلى المجموعة، تنمو هنا عقلية الفوز".

"مهما كان المطلوب للفوز بالمباراة، فإن اللاعبين والجهاز الفني مستعدون للقيام بذلك، وهذا شيء يجب أن يظل معنا للمضي قدمًا إذا أردنا أن نكون ناجحين لفترة طويلة."

صاحب الـ23 عامًا اعتبر أيضًا أن هذا النضوج وتلك العقلية الفذّة نمت في مانشستر مؤخرًا بفضل الهزائم التي تعرضوا لها في الماضي، والتي كان لها تأثير إيجابي تمامًا كما أثرت سلبيًا في حينها.

راشفورد واصل وقال "خيبة الأمل من الخسارة في المباريات الكبيرة تجعلك أكثر صرامة من الناحية الذهنية، ومن الناحية الجسدية تتعلم أنه يمكنك بذل المزيد وأن عليك مواصلة دفع نفسك طيلة التسعين دقيقة".

"عندما تخسر مباراة كبيرة أو مباراة نصف نهائي أو نهائي يكون الأمر محبطًا للغاية خصوصًا مع العمل الشاق من أجلها طوال الأسبوع، أما إذا كنت تشارك في بطولة طوال الموسم وخسرتها في النهاية، يصبح عملك الشاق بلا مقابل."

"عندما يحدث لك ذلك، إما ستذهب إلى اتجاه إيجابي أو آخر سلبي، لكن الفريق تماسك معًا وأعتقد أننا أظهرنا بالطريقة التي نلعب بها الآن أن تلك التجارب ساعدتنا بشكل ما. لقد تقدمنا ​​منذ تلك الهزائم ونأمل أن نواصل القيام بذلك."

أما عن المدرب أولي جونار سولشاير، فقال "إنه إيجابي جدًا كمدرب، أعتقد أنه يساعدنا كثيرًا عندما نمتلك مدربًا كان مهاجمًا، إنه يشجعنا على الخروج وتجربة الأشياء والتعبير عن نفسك بالطريقة الصحيحة".

كما أضاف "طوال فترتي في الأكاديمية حاولت أن أتدرب على اللعب في الثلاثة مراكز المتاحة في الهجوم، فقط لأمنح نفسي الفرصة للانضمام إلى الفريق الأول. إذا كان لديك لاعب يمكنه اللعب في أكثر من مركز، فمن المرجح أن تُشركه".

"ما زلت أعتقد أنه يمكنني التحسن وتقديم أداء أفضل ولكني سعيد لأنني تمكنت من التأثير على المباريات في مراكز مختلفة ومساعدة الفريق على الفوز بالمباريات."

وواصل "يتعلق الأمر الآن بالنسبة لي بالإنتاج، كرة القدم تغيرت كثيرًا وهذا ما أدركته، الناس يركزون فقط على الأهداف والتمريرات الحاسمة، ربما بالكاد يتابعون المباراة من الأساس".

"أعتقد أن مركزنا الحالي يتعلق بالاستمرار بالفوز في المباريات، والحصول على هذا الزخم والتحرك في الاتجاه الصحيح، إذا كنا إيجابيين في خوض المباريات، فأنت تريد كمهاجم تسجيل الأهداف ومساعدة المهاجمين الآخرين على تسجيل الأهداف أيضًا."

وأتم "إذا كان لدينا جميعًا تلك العقلية، فلا يُهم حقًا من سيسجل الأهداف في نهاية المطاف، الأهم هو الفوز".

الجدير بالذكر أن راشفورد قد شارك هذا الموسم في 34 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 16 هدفًا وصنع 9 آخرين.