خاص | ديفيدز يكشف مرشحه للفوز بدوري أبطال أوروبا

من يحصل على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي؟ ديفيدز يجيب

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

كشف الهولندي إيدجار ديفيدز، لاعب توتنهام بين 2005 و2007، عن مرشحه للفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الحالي بين فريقه السابق وليفربول.

ملعب "واندا ميتروبوليتانو" يحتضن مساء اليوم، السبت، نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام.

وقال ديفيدز في تصريحات خاصة: "أعتقد أنّ النهائي سيكون متوازنًا والتفاصيل هي من تحكم. أرى أنّ توتنهام قادر على الفوز لكن نظرًا لما قدمه الفريقان في الدوري الإنجليزي فإن ليفربول هو الأقرب لأن لديهم فريقًا قويًا وثلاثي هجومي مرعب".

وتابع: "توتنهام قدّم بطولة جيدة وبالأخص أمام أياكس في نصف النهائي. حينما لعب هناك كنت أتوقع أنّ هذا الفريق في المستقبل سوى يناطح الأربعة الكبار في إنجلترا وهذا ما حدث".

صاحب الـ 46 عامًا أشاد بقدرة فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، على تحمل الضغط وتطور مستواه مشيرًا إلى رغبته في استمرار اللاعب على هذا المستوى مع الريدز ومنتخب هولندا.

وواصل: "بالطبع لم أكن سعيدًا بخروج أياكس أو برشلونة أو يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، فكلها فرق لعبت لها في السابق".

وحول مستقبل فرينكي دي يونج في برشلونة، علّق ديفيدز: "إنّه موهوب للغاية ولكن المستويات في برشلونة مختلفة والضغط أكبر، ولكني أعرفه جيدًا وهو إنسان متوازن ويمتلك شخصية قوية. أعتقد أنّ لديه الإمكانيات للتأقلم على الثقافة الإسبانية وشخصية برشلونة".

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كلوب كان قريبًا أكثر من مرة للتواجد بجوار هؤلاء ولكنه فشل في النهاية وأمامه فرصة جديدة اليوم.. بينما بوتشينيو يسعى إلى مجاورة كبار مدربي أوروبا من النهائي الأول له ولفريقه 🔝 pic.twitter.com/2N8lMoDie7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 1, 2019

وأردف: "لا أعرف أين سيلعب ماتياس دي ليخت الموسم المقبل، عليه فقط اختيار الفري الذي يناسب أسلوبه لكي يجد أكبر مساحة ممكنة من التطور".

واختتم: "أعتقد أنّ الطريقة الإنجليزية في كرة القدم انتهت وأصبحت فرق البريميرليج تلعب بصورة مختلفة بتأثير المدربين الأجانب وهو ما انعكس أيضًا على المنتخب الإنجليزي، ورغم ذلك لا أزال أرى أنّ الفنيات في الكرة الإسباني أعلى من نظيرتها في إنجلترا".

ديفيدز لعب لعدد من الأندية الأوروبية وحقق دوري أبطال أوروبا مع أياكس في موسم 1995 تحت قيادة لويس فان جال.