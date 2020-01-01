خاص .. خطوات تفصل حميد أحداد عن الاستمرار في الدوري المغربي

ما هو مصير حميد أحداد؟

كشفت مصادر خاصة لـ"جول" عن مصير المغربي حميد أحداد لاعب الزمالك المعار في الوقت الحالي لنادي الرجاء البيضاوي، وسط التقارير التي تشير إلى استمراره في الفريق عقب انتهاء فترة إعارته.

نادي الزمالك لم يكشف عن قراره حتى الآن في مصير حميد أحداد، سواء بالعودة لاستكمال مسيرته بالقميص الأبيض أو الرحيل، وسط رغبة من الرجاء وأيضًا من شباب المحمدي النادي الذي اقترب من الصعود للدرجة الأولى.

ووفقًا لمصادر "جول" أن اللاعب بات على بُعد خطوات قليلة من الانتقال إلى شباب المحمدية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والعودة مرة أخرى للدوري المغربي بداية من الموسم المقبل.

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وأكدت المصادر أن المفاوضات متقدمة جدًا بين شباب المحمدية والزمالك، واللاعب سيكون ضمن صفوف شباب المحمدية في الموسم المقبل.

نادي شباب المحمدية يمتلك مشروعًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة ويقدم مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة قربت الفريق من التأهل إلى الدرجة الأولى.

وقد يوافق الزمالك على بيع حميد أحداد خلال الصيف الجاري بسبب اكتمال أعداد اللاعبين الأجانب في قائمته حيث أشارت تقارير إلى حصولهم على توقيع آري بابل لاعب أول أغسطس وحمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي.