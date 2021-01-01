خاص | غضب وتحذير من كانتي .. ماذا قال زيدان للاعبي ريال مدريد بين الشوطين ضد تشيلسي؟

نصائح الفرنسي جاءت بنتيجة إيجابية

تعادل مقلق خرج به ريال مدريد على ملعبه أمام تشيلسي، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

البداية كانت بهدف أحرزه الأمريكي كريستيان بوليسيتش، قبل أن يعادل كريم بنزيما النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

"كان علينا تغيير شيء ما بين الشوطين، لأن الشوط الأول لم يكن كما أردنا"، هكذا علق زيدان عن مستوى فريقه في المؤتمر الصحفي للمباراة.

وفقًا لمصادر صحفية لموقع "جول" فإن حديث زيدان مع اللاعبين بعد الشوط الأول كان حادًا بسبب عدم رضاه عن أداء الفريق.

وقال الفرنسي للاعبيه خلال فترة الاستراحة:"لا يجب أن ندعهم يركضون بهذه السهولة".

وأدرك زيدان وقتها أن عليه تغيير الخطة التي لعب بها، حيث حاول الاعتماد على الضغط الحالي من أجل إلحاق الضرر بالخصم مع استغلال قوة كاسيميرو لعرقلة محاولات جورجينيو لبناء الهجمات لتشيلسي، وهي الخط التي لم تسر على ما يرام.

ويأتي ذلك بسبب الاندفاع إلى الأمام في الكثير من الأحيان، وهو الأمر الذي استغله تشيلسي بأفضل صورة ممكنة.

وعلم "جول" أن زيدان قرر إعادة تصميم الخطة بين الشوطين، مع التركيز بشكل خاص على عدم خسارة الكرة في أماكن حساسة، حتى لا يتمكن تشيلسي من استعادة الكرة والخروج بهجمات خطيرة.

وحرص على تحذير اللاعبين من التمريرات غير الدقيقة، مع اللعب بشكل آمن لتجنب قدرة نجولو كانتي على قطع الكرة، وأن يكونوا أقرب إلى بعضهم البعض.

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وهو ما جاء بنتيجة إيجابية في الشوط الثاني، حيث لم ينجرف ريال مدريد وراء الوتيرة المحمومة التي أراد تشيلسي فرضها، وحقق الفريق التوازن المطلوب.

وفي نهاية المباراة قام زيدان بتهنئة اللاعبين على مواكبة الخصم الصعب، وقال لهم إنه فخور بمجهودهم في هذا الموقف الحرج، مشددًا على طموحه في التأهل بالإياب على ملعب ستامفورد بريدج.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تثير فيها زوجة سيلفا الجدل، حيث سبق أن سخرت من تبديل أوناي إيمري مدرب باريس السابق لزوجها أمام ريال مدريد في دوري الأبطال.