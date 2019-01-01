خاص جول – يوشيدا: بدأنا في الاعتياد على أجواء الإمارات

مدافع المنتخب الياباني غير راض عن أداء في فريقه في دور المجموعات من كأس آسيا

بلال محمد - حوار: ماجد جزر

شدد الياباني، مايا يوشيدا أن مستوى منتخب بلاده بدأ بالتصاعد في كأس آسيا، وذلك بعد إقصاء المنتخب السعودي في دور الستة عشر من البطولة.

وحجز المنتخب الياباني مقعده في دور الثمانية، من كأس آسيا بعد التغلب على الأخضر بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم.

وقال المدافع الياباني، في تصريحات خاصة لموقع جول: "مبارياتنا في دور المجموعات لم تكن على المستوى المطلوب، لعدة ظروف مختلفة".

وواصل: "ولكننا بدأنا في التأقلم والتعود على الأجواء الإماراتية، الأداء يتحسن بشكل كبير".

وحول مباراة اليوم، قال يوشيدا: "السعودية قدمت مباراة رائعة، هم فريق قوي، ولكن الغلبة كانت لنا في مباراة اليوم".

الجدير بالذكر أن المنتخب الياباني، يواجه نظيره فيتنام في أولى مباريات دور ربع النهائي يوم الخميس 24 يناير.