النتائج المباشرة
كأس آسيا

خاص جول – يوشيدا: بدأنا في الاعتياد على أجواء الإمارات

التعليقات()
©Getty Images
مدافع المنتخب الياباني غير راض عن أداء في فريقه في دور المجموعات من كأس آسيا

بلال محمد - حوار: ماجد جزر

شدد الياباني، مايا يوشيدا أن مستوى منتخب بلاده بدأ بالتصاعد في كأس آسيا، وذلك بعد إقصاء المنتخب السعودي في دور الستة عشر من البطولة.

وحجز المنتخب الياباني مقعده في دور الثمانية، من كأس آسيا بعد التغلب على الأخضر بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم.

وقال المدافع الياباني، في تصريحات خاصة لموقع جول: "مبارياتنا في دور المجموعات لم تكن على المستوى المطلوب، لعدة ظروف مختلفة".

اختيارات المحررين

وواصل: "ولكننا بدأنا في التأقلم والتعود على الأجواء الإماراتية، الأداء يتحسن بشكل كبير".

وحول مباراة اليوم، قال يوشيدا: "السعودية قدمت مباراة رائعة، هم فريق قوي، ولكن الغلبة كانت لنا في مباراة اليوم".

الجدير بالذكر أن المنتخب الياباني، يواجه نظيره فيتنام في أولى مباريات دور ربع النهائي يوم الخميس 24 يناير.

الموضوع التالي:
بواتينج بعد الانضمام إلى برشلونة: سعيد بهذه الخطوة وأتمنى التسجيل في مرمى ريال مدريد
الموضوع التالي:
موعد مباراة النصر القادمة ضد أحد في الدوري السعودي
الموضوع التالي:
مشكلة أوزيل..صراع المدرب مع اللاعب من يفوز في النهاية؟
الموضوع التالي:
دي بروينه يعترف بتراجع مستواه هذا الموسم
الموضوع التالي:
رسميًا: أشلي كول يعود لإنجلترا من بوابة ديربي كاونتي
إغلاق