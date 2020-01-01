خاص - "جول" يكشف.. هل يمتلك فرجاني ساسي شرطًا جزائيًا في عقده مع الزمالك؟

جدل واسع بشأن ساسي ومستقبله مع الزمالك

انتشرت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن رغبة التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك في استغلال شرطًا جزائيًا في عقده مع النادي للرحيل.

فرجاني ساسي حصل على البطاقة الصفراء الثالثة في مواجهة فريقه أمام أسوان أمس في الدوري المصري الممتاز ليغيب عن لقاء طنطا المقبل.

الزمالك يسعى للحفاظ على اللقب خاصًة أنه أهم أوراق الفريق في الوقت الحالي ويحمل وسط ملعب الأبيض بجوار طارق حامد.

وسعى "جول" للكشف عن حقيقة رغبة ساسي في استغلال شرط جزائي في عقده للرحيل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر لـ"جول" عن عدم صحة الأنباء المتداولة باستغلال شرط جزائي في عقد اللاعب للرحيل عن فريق الزمالك.

وأكد المصدر أن عقد فرجاني ساسي مع الزمالك لا يتضمن من الأساس أي شروط جزائية لاستغلالها للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وأشارت التقارير مؤخرًا لرغبة ساسي في الرحيل عن الزمالك، خاصًة أن بعض الأندية السعودي تتمنى أن تحصل على توقيع اللاعب.