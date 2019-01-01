خاص - "جول" يكشف حقيقة مفاوضات الرائد مع ويلفريد بوني

بوني انهى عقده مع سوانزي سيتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أشارت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادي الرائد السعودي يسعى للتعاقد مع الإيفواري ويلفريد بوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى الرائد لتدعيم صفوف فريقه في الموسم الجديد قبل انطلاق الدوري السعودي للمحترفين نهاية شهر أغسطس الجاري.

وتواصل "جول" مع مصدر داخل نادي الرائد السعودي من أجل توضيح حقيقة التفاوض مع ويلفريد بوني خلال المرحلة الحالية لضمه.

وقال مصدر من داخل نادي الرائد في تصريحات خاصة لـ"جول"، إن ليس هناك مفاوضات حقيقة حتى الوقت الحالي مع ويلفريد بوني.

وأضاف المصدر: "لم ندخل في مفاوضات، ولكن تم عرض اللاعب الإيفواري من قبل أحد وكلاء الأعمال ومازال لم نتخذ خطوة جدية كما أشيع في التقارير الصحفية".

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واحتل الرائد المركز الثامن في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي، برصيد 38 نقطة حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 8 وتلقى 12 هزيمة.