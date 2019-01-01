خاص جول – هنري سافييه: حققنا الهدف أمام أوغندا والمفاجآت واردة أمام بنين

لاعب المنتخب السنغالي يتحدث لموقع جول عقب مباراة أوغندا

كتب: بلال محمد - حوار: محمود ضياء

أكد هنري سافييه، لاعب المنتخب السنغالي أن فريقه حقق هدفه أمام المنتخب الأوغندي، مشيداً بقوة منتخب بنين الذي عندما يلعبان معاً في ربع النهائي.

ووصل المنتخب السنغال إلى دور الثمانية من البطولة، بعد تغلبه على حساب بنين بهدف دون رد، سجله ساديو ماني من علامة الجزاء.

وقال سافيه في تصريحات خاصة لموقع جول: "حققنا الانتصار وهو الأمر الأهم والآن نحن في ربع النهائي. ظهرنا كفريق صلب امام منافس قوي وحققنا الهدف من المباراة".

وتابع قائلاً حول المباراة القادمة للسنغال أمام بنين: " لا يوجد فريق سهل في كرة القدم وخصوصا في افريقيا المفاجآت واردة دائما، علينا أن نسترح الآن ونستعد لخصم صعب جديد في طريق اللقب".

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السنغال ستواجه بنين يوم الأربعاء القادم 🔜#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/GHZqRzsUdn — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 5, 2019

الجدير بالذكر ان المنتخب السنغالي، سيلعب امام نظيره بنين يوم الأربعاء القادم، في إطار مباريات دور الثمانية من البطولة