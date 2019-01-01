خاص جول – منتخب مصر يرد على عدم اختيار بعض اللاعبين لقائمة كأس الأمم الإفريقية

صدمة للجماهير المصرية بسبب عدم اختيار بعض اللاعبين

عبده الليثي - أحمد رفعت

أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عن القائمة الأولية للفراعنة استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وشهدت القائمة غياب بعض اللاعبين المميزين في الفترة الأخيرة، على رأسهم عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك الذي شهد مستواه في الفترة الأخيرة ارتفاع قوي.

وتواصل "جول" مع تيتو جارسيا المدرب العام لمنتخب مصر، للحديث عن ردود أفعال الجماهير عن اللاعبين الذين كانوا يستحقوا الانضمام للفراعنة.

وقال جارسيا في تصريحات خاصة لـ"جول": "نحترم ردود أفعال الجماهير، ولكن لن أتحدث عن أي لاعب خارج قائمة منتخب مصر، وسبب عدم اختياره للتواجد في كأس الأمم الإفريقية، والقائمة تمت بالمشاورة بين أعضاء الجهاز كاملًا".

وعن اختيارات أجيري، قال جارسيا: " لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين بقائمة منتخب مصر في بطولة إفريقيا ونعد الجماهير ببذل قصارى جهدنا للتتويج باللقب في النهاية".

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واختتم الإسباني حديثه قائلًا: "جميع مباريتنا في دور المجموعات ستكون صعبة، ولكن عادةً يكون أول لقاء هو الأصعب بسبب كونه لقاء الافتتاح ووسط جماهيرنا".

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وتحدث أحمد ناجي مدب حراس مرمى منتخب مصر لـ"جول" عن اختياراته، حيث قال: "هذه هي اختياراتنا ولا يوجد تعليق عليها".

ورفض مدرب حراس منتخب مصر الحديث عن اختياراته للقائمة التي ستشارك في كأس أمم إف

ووقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجانب كلًا من الكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوي، في البطولة التي ستضم 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.