خاص جول – منتخب المغرب: إصابة أمرابط ليست قوية ولهذا تأخر عن البعثة

نور الدين أمرابط لم يغادر ملعب مباراة فريقه امام ساحل العاج مع حافلة المنتخب

فيسبوك تويتر بلال محمد

طمأنت مسؤولة المركز الإعلامي للمنتخب المغربي، جماهير أسود الأطلس حول إصابة نور الدين أمرابط التي تعرض لها مساء اليوم في مباراة ساحل العاج.

وساهم أمرابط بشكل كبير في فوز منتخب بلاده، بهدف دون رد على حساب ساحل العاج، مساء اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية.

مسؤولة المركز الإعلامي في المنتخب المغربي، قالت في تصريحات خاصة لموقع جول حول إصابة نور الدين أمرابط: "الإصابة ليست قوية، لا يوجد أي داعي للخوف او القلق".

وواصلت: "اللاعب سيقوم بإجراء فحص طبي من أجل معرفة طبيعة الإصابة، لم يتحرك مع بعثة المنتخب اليوم عقب نهاية المباراة لاختياره من لجنة المنشطات وسوف يلحق ببعثة الفريق".

أسود الأطلس 🇲🇦 في صدارة المجموعة الرابعة 🔝#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/oTPbQwkJ6c — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 28, 2019

ويستعد المنتخب، لختام مشواره في دور المجموعات، يوم الإثنين القادم، عندما يلعب امام جنوب أفريقيا، على ملعب السلام.

الجدير بالذكر ان المنتخب المغربي، ضمن وصوله إلى دور الـ 16 عن المجموعة الخامسة، ليلحق بكلاً من مصر ونيجيريا والجزائر.