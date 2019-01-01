خاص جول - محامي نيمار يكشف سبب تواجده في مقر برشلونة

محامي اللاعب البرازيلي تواجد اليوم في مقر النادي الكتالوني

كتب: بلال محمد - متابعة: عبده الليثي

انتشرت تقارير صحفية، صباح اليوم الإثنين، عن سبب تواجد خوان كريسبو محامي البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان.

وأشارت عدة تقارير مؤخرًا لرغبة نيمار بالعودة إلى برشلونة مرة أخرى بعد أن فشل أن يكون النجم الأول في باريس سان جيرمان، مع وجود أنباء حول رغبة ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب.

وتواصل "جول" مع كريسبو لتوضيح سبب تواجده في مقر نادي برشلونة صباح اليوم، وهل يرتبط بإمكانية عودته إلى البلوجرانا مرة أخرى؟.

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ونفى خوان كريسبو محامي اللاعب البرازيلي في تصريحات خاصة لـ"جول"، أن تواجده في برشلونة يرتبط بمستقبل نيمار، أو العودة مرة أخرى إلى هناك.

وقال كريسبو لـ"جول": "تواجدت في مقر برشلونة من أجل قضية أخرى تتعلق بسبب آخر، وليس لها علاقة نهائيًا بنيمار ومستقبله مع سان جيرمان".

وتشير الأنباء إلى اقتراب برشلونة من حسم صفقة اللاعب صاحب الـ 27 عاماً، واتفاق إدارة الفريق الكتالوني مع إدارة باريس على موعد للاجتماع.