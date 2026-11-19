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إذا تعرض مانشستر سيتي لعقوبات بسبب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، أدت إلى هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز، فهل سيبقى أي من نجومه الكبار للعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب)؟ ديتمار هامان أجاب عن هذا السؤال في حديثه إلى GOAL، فيما أثبت العملاق الإيطالي يوفنتوس أنه ليس من الضروري التخلي عن كل الأسماء اللامعة.

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نجوم كبار تمسكوا بيوفنتوس

بعد أن تورط يوفنتوس في فضيحة التلاعب بنتائج المباريات المعروفة بـ"كالتشيوبولي"، جُرّد النادي من لقبين في الدوري الإيطالي، وهبط إلى دوري الدرجة الثانية. ولم يكن مفاجئًا أن يقرر عدد من أبرز نجومه قطع علاقتهم بعملاق تورينو، ومن بينهم المهاجم السويدي - المثير للجدل - زلاتان إبراهيموفيتش.

ورغم ذلك، إلا أن أسطورة النادي، أليساندرو ديل بييرو، وافق على البقاء إلى جانب الحارس الأيقوني المتوج بكأس العالم جيانلويجي بوفون، كما بقي الفائز بالكرة الذهبية بافيل نيدفيد، إلى جانب المهاجم الفرنسي دافيد تريزيجيه وركيزتي النادي كلاوديو ماركيزو وجورجيو كيليني.

وفي الوقت الحاضر، يواجه مانشستر سيتي، أحد عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز، اتهامات بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، في ظل 114 حكم بالإدانة تخيم على النادي، وأشارت تقارير إلى أنه قد يتعرض لخصم نقاط يجعل هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز أمرًا محتومًا.

هل يلتزم النجوم الأساسيون بالبقاء مع مانشستر سيتي؟

من المتوقع أن يشهد صيف 2027 رحيلًا جماعيًا للمواهب الكبرى إذا فُرضت تلك العقوبات، لكن عددًا من اللاعبين البارزين قد يلتزمون بقضاء موسم في دوريات رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم (EFL).

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وعند سؤاله عمّا إذا كان يتوقع حدوث ذلك، قال لاعب الوسط السابق لمانشستر سيتي هامان، الذي كان يتحدث لموقع GOAL: "من الواضح أن عليهم مراجعة أوضاعهم المالية إذا هبطوا، لأنه قد يُفرض عليهم حظر على التعاقدات. لكن في المقابل، يجب منحهم بعض المرونة لأنهم بطبيعة الحال يحتاجون إلى لاعبين".

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وأضاف "يمكنني أن أتخيل سيناريو يبقى فيه بعض اللاعبين، نعم. لكن في المقابل، كيف يمكن الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف، في ظل وجود لاعبين يتقاضون 100 أو 200 أو 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ولن يقبلوا باللعب مقابل أقل من ذلك في التشامبيونشيب.

أتساءل فقط كيف سيفعلون ذلك، لأنني أعتقد أنهم إذا غُرّموا، وإذا هبطوا، فإن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أو رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ستدقق كثيرًا في أوضاعهم المالية. هل يمكنك أن تتخيل ثلاثة أو أربعة أو خمسة لاعبين يتقاضون 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا يلعبون في تشامبيونشيب؟ لست متأكدًا من ذلك".

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فرص في تشامبيونشيب

وفي حين يُرجّح أن يبقى بعض اللاعبين الذين أثبتوا جدارتهم في ملعب الاتحاد، فإن رحيل آخرين سيفسح المجال في صفوف مانشستر سيتي أمام خيارات بديلة للبروز وإثبات قيمتها.

وقد يكون الموهبة الشابة كافان سوليفان من بين هؤلاء، إذ من المقرر أن ينتقل المراهق إلى إنجلترا عند بلوغه 18 عامًا في خريف 2027. وتحدث نجم منتخب الولايات المتحدة السابق براد فريدل إلى GOAL عن إمكانية حصول موهبة فيلادلفيا يونيون على فرصة غير متوقعة لترك بصمته في الكرة الإنجليزية، قائلًا: "إنه لا يزال لاعبًا لم يلعب ثانية واحدة في أحد كبرى الدوريات في العالم. لنتقدم قليلًا بالزمن ولنفترض أنهم تعرضوا بالفعل لخصم نقاط أدى إلى هبوطهم. قد يكون اللعب في الدرجة الأولى مفيدًا لهم إلى حد كبير، لأنك قد تنضم إلى نادٍ يحصل فيه على فرصة للعب على الفور".

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وتابع "إذا هبطوا بالفعل، وبالعودة إلى التاريخ، فربما يكون يوفنتوس أفضل مثال على ذلك تاريخيًا. ففي يوفنتوس، بقي اثنان من الرموز، لكن النادي شهد أيضًا تغييرات كثيرة. لذا قد يكون ذلك جيدًا جدًا بالنسبة له؛ لأنه قد ينضم ويحظى فعلًا بفرصة اللعب. أعتقد أن على جميع اللاعبين متابعة الوضع، لكن الأمر لن يصبح واقعيًا بالنسبة لهم إلا إذا كانت العقوبات ستؤثر على مسيرتهم الشخصية".

مانشستر سيتي ينتظر الحكم النهائي والعقوبات

وقدّم مانشستر سيتي، الذي تمسك ببراءته طوال قضية اللعب المالي النظيف المطولة، طعونًا ضد الأحكام الصادرة حتى الآن. ومن المتوقع صدور الأحكام النهائية في مطلع عام 2027، وحينها سيعرف الجميع موقفهم.

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وقد يتجنب النادي السقوط من دوري الأضواء الإنجليزي، في حال فُرضت عقوبات بديلة، أو قد يضطر إلى وضع خطط عاجلة بينما يحاول المدرب إنزو ماريسكا ومجلس إدارته رسم خطط للمنافسة على الصعود في موسم 2027-28.