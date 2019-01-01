خاص جول | مارسيلو: مواجهة مبابي أصعب من ميسي

المدافع البرازيلي لديه وجهة نظر بعد لقاء الثنائي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المدافع البرازيلي مارسيلو، لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، أن مواجهة الفرنسي الشاب كيليان مبابي أصعب من مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وانتهت مباراة الذهاب بين برشلونة وليون في فرنسا، بالتعادل السلبي، قبل أن يخوض الطرفان مباراة الإياب في الثالث عشر من مارس المقبل بملعب كامب نو.

اللاعب البرازيلي تحدث لجول عن مواجهة الفريق الكتالوني، وقارن بينه وبين مبابي الذي سجل سوبر هاتريك في لقاء الدور الأول بين ليون وباريس سان جيرمان، في المباراة التي انتهت بخماسية نظيفة.

ليقارن اللاعب بين الفريقين: "لقد خضت مباريات أمام لاعبين كبار من مستوى عالٍ في اللقاءات الأخيرة، اللعب أمام مبابي الموسم الحالي، يجعلني أعمل بشكل أكبر، بينما ميسي لم يظهر بشكل جيد في مواجهة الثلاثاء الماضي، لكن مبابي يمتلك السرعة والتمركز والتحرك المباشر، أنه أصعب من ميسي".

وتابع: "أعتقد أنه لديه الإمكانية ليصبح قريبًا الأفضل في العالم، لديه بعض النقاط التي يحتاج لتطويرها بالمقارنة مع ميسي ورونالدو، أنه يسير بشكل سريع".

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وساهم مبابي في فوز منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2018، للمرة الثانية في تاريخه، كما حقق 4 ألقاب بقميص باريس سان جيرمان.

وواصل المدافع الشاب: "هناك تغيير في الكرة الفرنسية خاصة بعد كأس العالم، أنه نفس العمل الذي قامت به الأندية الألمانية بعد المشاركة في كأس العالم 2006".

وأتم عن تطور الدوري الفرنسي: "عندما يكون هناك تنظيم، سنرى فرنسا تُنتج لاعبين أكثر، المنتخب واعد وحقق كأس العالم بمستوى كبير، الآن نرى انتقالات كبيرة في فرنسا".

ويسعى ليون لتحقيق المفاجأة حال تحقيق التعادل أو الفوز على برشلونة في كامب نو، كما يواصل التنافس على بطاقة المركز الثاني في الدوري الفرنسي.