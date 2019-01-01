خاص جول - لاعب قطر: بهذه الطريقة استعدينا للإمارات فكان الفوز حليفنا

طارق سلمان يشرح كيف استعد العنابي لمواجهة الإمارات في نصف نهائي كأس آسيا

بلال محمد - حوار: ماجد جزر

أكد طارق سلمان، لاعب المنتخب القطري أن فريقه تعامل مع مباراة الإمارات، على أنها مباراة عادية دون النظر إلى أي عوامل أو ضغوط أخرى.

وتأهل العنابي إلى نهائي كأس آسيا بعد الفوز على نظيره الإماراتي، برباعية نظيفة في إطار مباريات نصف نهائي البطولة.

وقال سلمان في تصريحات خاصة لموقع جول: "فخور بفريق، شيء تاريخي أن نتأهل للنهائي دون استقبال أي هدف، الجميع سعداء بهذا الإنجاز".

وواصل: "نحن فخورون بوجود هداف البطولة وسطنا وأكثر من صنع أهداف، نسعى لمواصلة هذا الأداء حتى نحقق البطولة".

وحول حساسية اللقاء، أمام الأبيض الإماراتي، قال ابن الـ 22 عاماً: "كنا نتعامل على أنها مباراة مثل أي مباراة، أخرجنا أنفسنا بعيد عن أي ضغوطات، ولعبنا بثقة وهدوء فكان الفوز حليفنا".

الجدير بالذكر أن المنتخب القطري، يواجه نظيره الياباني في نهائي البطولة يوم الجمعة القادم، بينما يلعب المنتخب الإماراتي أمام نظيره الإيراني على المركزين الثالث والرابع.