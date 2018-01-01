خاص جول - كايو: المونديال منحنا ثقة كبيرة ومستقبلي في يد العين

البرازيلي حصل على الكرة الفضية من الاتحاد الدولي

خاص جول

أكد البرازيلي كايو؛ محترف العين الإماراتي، أن فريقهرقدم 100 بالمئة من عطائه أمام ريال مدريد، مشيرًا إلى أنه رغم خيبة الأمل بعد عدم تحقيق طموح الجماهير إلا أن المركز الثاني ليس بسيئًا.

وخسر الزعيم نهائي المونديال بالهزيمة أمام البلانكوس برباعية برباعية، سجلها لوكا مودريتش وماركوس لورنتي وسيرخيو راموس ونادر يحيى "هدف بالخطأ في مرماه"، مقابل هدف وحيد للعين سجله تسوكاسا شيوتاني.، على ملعب مدينة زايد الرياضية.

رسميًا - جاريث بيل الأفضل في مونديال الإمارات ولاعب العين يحصل على الكرة الفضية

كايو قال عقب اللقاء، في تصريحاته لمراسل "جول GOAL": "مباراة صعبة، لكننا قدمنا 100% من مجهودنا أمام ريال مدريد، وحاولنا هزيمته، لكن في الأخير نحترم الريال فهو فريق كبير، وليس من السيء أن نحتل المركز الثاني أمام البلانكوس".

وأضاف: "واثقون من أن المونديال منحنا دفعة معنوية كبيرة لتقديم أفضل ما لدينا بالدوري المحلي".

عن مصيره سواء بالبقاء في العين أو الرحيل، علق: "كل شيء مع وكيلي، أنا أركز فقط مع فريقي وأقدم أفضل ما لدي، وأي عرض يأتي يناقشه وكيلي مع الإدارة، أنا فقط أسعى للوصول لأبعد نقطة ممكنة مع فريقي، وانتظر ما يقرره مجلس الإدارة".

يذكر أن تأهل للنهائي بعدما تغلب على ويلينجتون النيوزيلاندي وريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح، وهزم الترجي التونسي بثلاثية نظيفة.

وحصل كايو على الكرة الفضية كثاني أفضل لاعب بالبطولة، خلف الويلزي جاريث بيل؛ لاعب ريال مدريد.