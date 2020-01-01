خاص جول | كارينيو يطلب من الوحدة ضم ثنائي النصر

هل ينجح الوحدة في ضم ثنائي النصر؟

طلب المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو، المدير الفني لفريق نادي الوحدة ، من إدارة ناديه، التعاقد مع لاعبان من صفوف نادي النصر ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كارينيو يسعى لتدعيم صفوف نادي الوحدة بقوة خلال فترة الانتقالات القادمة، من أجل بناء فريق قادر على المنافسة على جميع البطولات بداية من الموسم المقبل.

وعلم "جول" من أحد مصادره، أن كارينيو طلب من إدارة الوحدة، التعاقد مع لاعبان من صفوف نادي النصر، وهما عبد العزيز الجبرين وعوض خميس.

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مدرب نادي الوحدة يرغب في تدعيم خط الوسط بضم اللاعب عبد العزيز جبرين، وتدعيم الجانب الهجومي بالتعاقد مع عوض خميس.

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وينتهي عقدي عبد العزيز جبرين وعوض خميس مع نادي النصر بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق لهما التوقيع لأي فريق دون العودة لناديهما.

ومن المقرر أن يتحرك مسؤولي نادي الوحدة، من أجل الحصول على خدمات عبد العزيز الجبرين وعوض خميس في صفقتي انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن كارينيو كان مدربًا للثنائي، عندما كان يتولى مهمة تدريب فريق نادي النصر، قبل تدريب الوحدة.