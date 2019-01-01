خاص جول| قديورة يعلن التحدي ضد فارق الراحة

لاعب الجزائر سعيد باقتراب الحلم..

أبدى عدلان قديورة لاعب المنتخب الجزائري سعادته عقب الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح وبلوغ الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا.

وقال قديورة في تصريحاته لجول داخل منطقة الصحفيين:" كنا نعلم قوة الخصم واستعدينا جيدا لهذا اللقاء، كوت ديفوار واحد من أقوى المنتخبات في القارة ولكننا نجحنا في تخطي عقبة صعبة جديدة في طريقنا لهدفنا".

وأضاف:"المباراة كانت مُرهقة من الناحية البدنية والنفسية ولكنها كانت اختبارًا جديدًا لقدراتنا ولصلابة منتخبنا من جميع الجوانب".

وأوضح:"الاستعداد للمباراة القادمة سيبدأ من الآن، أمامنا يومين فقط والخصم تمتع بيوم راحة أكثر ولعب ٩٠ دقيقة بينما اضطررنا نحن للوصول إلى ركلات الترجيح".

— CAF - عربي (@caf_online_AR) ١١ يوليو ٢٠١٩

واختتم:"نيجيريا منافس صعب للغاية ولكننا سنكون في قمة استعدادنا لهذه المواجهة".

يذكر أن المنتخب الجزائري ضرب موعداً مع خصمه النيجيري الذي فاز على جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف وحيد في ربع نهائي كأس الأمم.