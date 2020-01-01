خاص جول | "فيفا" يصدم الاتحاد السعودي بسبب لويس سييرا

سييرا يتسبب في أزمة لنادي الاتحاد.

تلقى نادي الاتحاد السعودي، صدمة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال خطاب أرسله الأخير صباح اليوم الإثنين، يخص المدرب التشيلي لويس سييرا، المدير الفني السابق للعميد.

سييرا تولى مهمة تدريب الاتحاد بداية من شهر فبراير إلى نهاية أكتوبر 2019، ولكن تمت إقالته بسبب تذبذب نتائج الفريق، ليرحل ويتم التعاقد مع الهولندي تين كات بدلًا منه.

وعلم "جول" من أحد مصادره، أن نادي الاتحاد تلقى صباح اليوم الإثنين، خطابًا رسميًا من جانب "فيفا"، يفيد بضرورة تسديد مبلغ 2.21 مليون يورو للمدرب التشيلي لويس سييرا.

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ورحل سييرا دون الحصول على مستحقاته كاملة، ليشكو الاتحاد للاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي أرسل خطابًا إلى إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بضرورة تسديد المبلغ.

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وفي حالة عدم تسديد المبلغ المذكور، سيوقع الاتحاد الدولي عقوبات قاسية على الاتحاد، سواء بخصم النقاط، أو بالهبوط إلى الدرجات الأدنى.

يذكر أن سييرا قاد الاتحاد في ولايته الأخيرة خلال 29 مباراة، حقق الفوز في 18 لقاء وتعادل في 4 مباريات وخسر 9، ليرحل عن صفوف الفريق.