خاص جول | عز الدين دوخة: جاهزون معنويًا ونفسيًا لكأس أفريقيا وهذا موقفي من الرائد

حارس مرمى الجزائر يتحدث قبل ساعات من انطلاقة مشوار محاربي الصحراء في النسخة 32 من الكان

متابعة - ماجد جزر وعبده الليثي | كتبت - زهيرة عادل

أكد عز الدين دوخة؛ حارس مرمى منتخب الجزائر، على سيطرة حالة من الحماس الكبير على اللاعبين لانطلاق مشوارهم في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، مشيدًا بالمناخ العام في البطولة.

محاربو الصحراء بقيادة مدربهم الوطني جمال بلماضي، يخوضون حاليًا تدريبهم الأخير على استاد الدفاع الجوي، استعدادًا لملاقاة كينيا غدًا الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالكان.

وقال دوخة، في تصريحات للصحفيين، على هامش المران: "ليس لدينا أي إصابات في الفريق، جميع اللاعبين جاهزون مئة في المائة لأول مباراة ومتحمسون جدًا، خاصة وأن المناخ ممتاز والجو العام يناسب كرة القدم، حتى أرضية الملعب ممتازة".

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وأضاف: "كل اللاعبين جاهزين معنويًا ويسود مناخ وطني المعسكر، عملنا على الجانب النفسي والمعنوي، والآن نحن مستعدون".

الحارس تابع: "أول مباراة دائمًا ما تكون مهمة، الثلاث نقاط بها تجعل حظوظك كبيرة في الدور الأول، بجانب أنها تؤثر على روح اللاعبين في المباريات التالية".

وفي تصريحات خاصة لـ"جول" أكد الحارس الجزائري أنه مستمر في صفوف الرائد السعودي الموسم المقبل، متوجهًا بالتهنئة إلى بدر المطوع؛ الفائز برئاسة النادي لمدة أربع سنوات مقبلة، ومتمنيًا له التوفيق وقيادة الفريق للبطولات.

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يذكر أن الجزائر تسجل مشاركتها الـ18 في البطولة القارية غدًا، بحثًا عن إضافة لقب ثاني لخزينتها بعد لقب عام 1990.

كتيبة بلماضي استعدت للبطولة بمواجهتين وديتين، حيث تعادلت أمام بوروندي 1-1، وهزمت مالي 3-2.

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب الجزائر السنغال في المباراة الثانية في يوم 27 من الشهر الجاري ثم تنزانيا في الأول من يوليو المقبل.