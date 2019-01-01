خاص جول - عبدالرحمن غريب يتحدث عن هدفه "الآسيوي" القاتل ورسالته لجماهير الأهلي

جول يتواصل مع عبدالرحمن غريب صاحب الموهبة الكبيرة ليتحدث عن أهلي جدة والتأهل الآسيوي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق أهلي جدة صعود قاتل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا بعد الفوز على باختاكور الأوزبكي في أخر دقائق المباراة ليخطف البطاقة الثانية في المجموعة الرابعة.

عبدالرحمن غريب صاحب الـ22 عامًا، أطلق تسديدة قوية سكنت شباك الفريق الأوزبكي في وقت بدل الضائع، لينهي المباراة بفوز الراقي بهدفين مقابل هدف ليأتي في الوصافة خلف السد القطري في المجموعة الرابعة.

وتواصل "جول" مع عبدالرحمن غريب للحديث عن هدف التأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال آسيا، وسبب تراجع الأهلي في الموسم المنصرم ويوجه رسالة لجماهير الراقي.

وقال غريب في تصريحات خاصة لـ"جول": "بدأت في أكاديمية الأهلي منذ التاسعة حتى الخامسة عشر وبعد ذلك تم تصعيدي إلى مرحلة الناشئين ومن بعدها الشباب".

وأضاف: "تم تصعيدي للفريق الأوليمبي حتى الظهور مع الفريق الأول بداية الموسم المنصرم، وأوجه الشكر للأمير خالد بن عبدالله على الدعم الكبير الذي قدمه لي".

وعن دور جويدي معه خلال الموسم المنصرم، وظهوره في صفوف الأهلي، قال غريب: "الفضل يأتي أولًا لله ومن بعده المدرب بابلو جويدي الذي أعطاني الكثير من الثقة في إمكانياتي ودفع بي في المباريات وجعل هناك فرصة لظهور عبدالرحمن غريب".

وأعاد لاعب الأهلي الشاب سبب تراجع مستوى الفريق في الموسم الأخير، إلى عدم الاستقرار الفني، حيث قال: "يعود سبب تدهور النتائج في الموسم المنصرم، حسب رأيي الشخصي عدم الاستقررار الفني بتغيير ٣ مدربين في موسم واحد".

وعن المنافسة في دوري أبطال آسيا بالموسم الحالي، وهل هم قادرون على تحقيق اللقب بعد التأهل الدرامي على حساب باختاكور الأوزبكي.

وقال غريب عن دوري أبطال آسيا: "نستطيع تحقيق اللقب وقادرون على تقديم مستوى خلال الأدوار المقبل، تجعلنا البطل ونحمل الكأس في نهاية المنافسات".

وأضاف: "شعوري بهدف باختاكور الأوزبكي لا يوصف، أحرزت هدف قاتل لفريق صعدنا به إلى الدور المقبل بعد أن كنا على بعد دقائق للخروج من المنافسات".

واختتم غريب تصريحاته قائلًا: "أخيرًا، أحب أن أوجه رسالة لجماهير الأهلي، وأوجه لهم الشكر بعد مساندتنا طوال الموسم ونعدهم بالأفضل في المرحلة المقبلة إن شاء الله".

واحتل الأهلي في الموسم المنصرم المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 55 نقطة حيث حققوا الفوز في 17 لقاء وتعادلوا في 4 وتلقوا 9 هزائم.