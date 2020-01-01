خاص جول - سعود الحماد يتحدث عن اللقب الآسيوي للهلال وإمكانية الاحتفاظ به

الهلال يسعى للاحتفاظ باللقب الآسيوي

تحدث سعود الحماد نجم الهلال الأسبق عن حظوظ الفريق خلال النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا وهل هو قادرًا على الاحتفاظ باللقب؟.

الهلال يسعى للحفاظ على اللقب في النسخة الحالية، بعد التتويج بها الموسم الماضي بعد غياب دام ما يقرب من 19 عامًا.

وقال سعود الحماد في تصريحات لـ"جول": "الهلال عاش لحظات جميلة للغاية في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا منذ دور المجموعات حتى نهائي البطولة".

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وأضاف: "الهلال تلقى دعمًا كبيرًا من القيادة ومن مسئولي الرياضة السعودية بشكل عام وإدارة النادي وجماهيره جعلته يستعيد بطولة مفقودة للكرة السعودية منذ سنوات طويلة".

وتابع الحماد: "البطولة أزاحت الكثير من الضغوط الكبيرة التي كانت تقع على فريق الهلال خلال السنوات الماضية" مشيرًا لإمكانية تتويجه بها النسخة الحالية.

🗣️ "الإنجاز تحقق بمجهودات من الجميع، والضغوط غير موجودة في 2020".



نجم الهلال الأسبق سعود الحماد يتحدث لـ"قول" قبل مواجهة شهر خودرو الإيراني pic.twitter.com/ULx6VCTqmT — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 9, 2020

وأردف نجم الهلال الأسبق خلال تصريحاته: "حظوظ فريق الهلال في النسخة الجديدة كبيرة جدًا بكونه بطل للنسخة الماضية وزعيم للقارة ومرشح قوي لأي بطولة يشارك بها على مستوى القارة".

وأضاف: "رغم عدد كبير من الفرق المشاركة في البطولة ثقيلة فنيًا في النسخة الحالية، إلا أن الهلال قادرًا على الذهاب نحو اللقب، نتمنى التوفيق للهلال في النسخة الجديدة وممثلي الوطن بشكل عام".