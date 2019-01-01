خاص جول – ساسي يوضح موقفه من المشاركة مع الزمالك قبل أمم أفريقيا

ساسي يكشف عن موقفة من المشاركة في المباريات قبل أمم أفريقيا

كتب: بلال محمد - متابعة: عبده الليثي

أوضح التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك موقفه من المشاركة مع فريقه، في مباريات الدوري، قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية الشهر القادم.

ويغيب ساسي عن الزمالك، منذ عدة أسابيع بعد إصابته على مستوى الركبة في مباراة حسنية أغادير في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وتواجد ساسي في مصر، لمؤازرة الزمالك، مساء اليوم أمام نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية.

وأكد ساسي، في تصريحات خاصة لموقع أنه لن يتمكن من المشاركة مع الزمالك قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية.

وأشار صاحب الـ 27 عاماً، إلى أنه يواصل برنامجه التأهيلي من اجل المشاركة مع منتخب بلادة، في كأس أمم أفريقيا الشهر القادم في مصر.

ما توقعاتكم لمباراة #الزمالك و نهضة البركان في إياب نهائي الكونفدرالية؟#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/J75n63AZx5 — جول مصر (@goaleg) May 26, 2019

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية، في مصر يوم 21 يونيو القادم، وحتى 19 من شهر يوليو، ويشارك نسور قرطاج في المجموعة الخامسة برفقة مالي وموريتانيا وأنجولا.

الجدير بالذكر ان الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 66 نقطة بعد لعب 29 مباراة، بينما يحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة.