خاص جول | زميله السابق: لامبارد مصدر إلهام للمدربين والشباب الإنجليز

مهاجم إنجلترا السابق يتحدق لـGoal

أصر المهاجم الدولي الإنجليزي السابق كارلتون كول، على أن تعيين زميله السابق فرانك لامبارد في سُدّة حكم تشيلسي، يعتبر في حد ذاته "مصدر إلهام" للمواهب الإنجليزية الصاعدة وأيضًا للمدربين المحليين، الذين تراجعوا كثيرًا في السنوات القليلة الماضية أمام نظرائهم الأجانب.

استشهد مهاجم تشيلسي السابق بما يحدث الآن في "ستامفورد بريدج"، بتصعيد أبناء أكاديمية النادي للفريق الأول، على غرار ما حدث مع تومي آبراهام، ماسون مَونت وريكي جيمس، غير أن سوبر لامبارد يعتبر المدرب الوطني الوحيد في الأندية الستة الكبرى.

وقال كول لـGoal "هذا يوضح لأي مدى نحصل على فرصتنا (الإنجليز)، ونأمل أن يمنحونا حقوقنا وإلا لن يمس أي لاعب إنجليزي الكرة مرة أخرى وهذا خطأ، بالنسبة للامبارد، فمن الواضح أنه أبلى بلاءًا حسنًا مع ديربي، وتقريبًا حصل على مكافأته، وأنا سعيد بنجاحه لأنني كنت أعرف أنه سيكون مدربًا".

وأضاف "التدريب كان في دمه، ورأيت ذلك عندما لعبت معه. لقد درس كرة القدم كثيرًا، وهذا لأنه ذكي، وأقصد ذكاء العظماء"، لافتًا أنه يتعلم أشياء جديدة كلما تحدث معه، لذلك بحسب تعبيره "منصب المدير الفني وظيفة مثالية بالنسبة له، وقد جاءت في وقت أكثر من رائع لأن الضغط أقل الآن بسبب عدم قدرة النادي على الشراء".

أي طاولة سترغب في الجلوس عليها إذا أتيح لك؟ 🔃 pic.twitter.com/jMK13yho9j — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 7, 2019

في الوقت ذاته، أثنى كول على قرار تعيين الإنجليزي الآخر جوردي موريس بجانب سوبر لامبارد في الجهاز الفني لأسود غرب لندن، وفي هذا الصدد قال "وجوده بجانب لامبارد سيساعده على تطوير الشباب لأنهم يحبون جوردي كثيرًا".

وفي ختام حديثه، شدد على ضرورة تأجيل الحكم على تجربة لامبارد حتى نهاية الموسم، مراهنًا على نجاح زميله في مهمته الصعبة مع فريق تشيلسي الأول، كما أعرب كول عن أمله أن يسير على خطى فرانك في السنوات القادمة، وذلك بعد حصوله على رخصة التدريب من الاتحاد الأوروبي، التي يعمل الآن على استخراجها.