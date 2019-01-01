خاص جول – ريال مدريد يحسم صفقة هازارد هذا الأسبوع

اتفق الطرفان علي سعر الصفقة ويتبقى الإعلان الرسمي

فيسبوك تويتر بلال محمد

تسعى إدارة ريال مدريد، إلى حسم صفقة البلجيكي إيدين هازارد خلال هذا الأسبوع من نادي تشيلسي، بعدما سافر وفداً من النادي الملكي إلى لندن.

وعلمت مصادر موقع جول، أن الاتفاق بين الناديين تم، بعد الوصول إلى سعر الصفقة والاتفاق على كافة بنود العقد، وسفر مسؤولي ريال مدريد.

النادي الإنجليزي كان يريد الحصول على 130 مليون يورو من أجل التخلي عن لاعبه البلجيكي، بينما كان يهدف النادي الملكي إلى دفع 100 مليون يورو.

ووفقاً لمصادر جول، فإن الصفقة ستنتهي خلال الأيام القادمة، مقابل 120 مليون يورو بعد الاتفاق من الطرفين.

وينتهي عقد هازارد مع البلوز الصيف القادم، وكان اللاعب صاحب الـ 28 عاماً رفض كل محاولات تجديد عقده مع فريقه.

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ميسي أعرب لإدارة برشلونة عن قلقه من كيفية التعامل مع جريزمان إذا انضم للفريق، وأخبرهم بأنه يفضل عودة نيمار بدلًا منه. 👀 pic.twitter.com/9P74vQ5bMd — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 3, 2019

وساهم البلجيكي الدولي في فوز فريقه ببطولة الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي، على حساب أرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف.

الجدير بالذكر أن هازارد سجل هذا الموسم مع تشيلسي 16 هدفاً في الدوري الإنجليزي كما صنع 15 آخرين.