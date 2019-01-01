خاص - جول | ريال بيتيس يضم نبيل فقير

نادي ريال بيتيس يقترب من ضم النجم الفرنسي نيبل فقير لصفوفه بداية من الموسم الجديد قادمًا من ليون الفرنسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

اقترب نادي ريال بيتيس من ضم النجم الفرنسي نبيل فقير من صفوف نظيره ليون بداية من الموسم الجديد.

جاء هذا في بحسب ما علم جول.كوم من مراسله في إشبيلية، حيث أفصح عن وصول اللاعب اليوم لمطار المدينة للخضوع للفحوصات الطبية.

وبحسب ما علم مراسلنا فالصفقة ستكلف ريال بيتيس ما بين ٢٠ و٢٥ مليون يورو، وسيكون بها المزيد من الإضافات التي تسمح لليون بأموال إضافية.

وسيحصل كل من أولمبيك ليون ونبيل فقير نفسه على نسبة من قيمة إنتقال اللاعب في المستقبل لأي لاعب من صفوف ريال بيتس.

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ومن المقرر أن يخضع اللاعب اليوم للكشف الطبي في صفوف الفريق الأندلسي على أن يوقع العقود في وقت لاحق تمهيدًا للإلتحاق بالفريق.

جدير بالذكر أن فقير كان قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف ليفربول في الصيف الماضي لكن خلافات في المفاوضات أفشلت الصفقة.