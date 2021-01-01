خاص "جول" .. رئيس اللجنة المنظمة للبطولة العربية يكشف موعد ومكان المباراة النهائية

الاتحاد السعودي الطرف الأول في نهائي البطولة العربية

تحدث طلال آل الشيخ رئيس اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية الأبطال، عن لقاء النهائي من النسخة الحالية والذي تأهل لها الاتحاد اليوم.

الاتحاد تمكن من خطف الفوز على الشباب، بهدفين مقابل هدف، في إياب نصف نهائي البطولة، بعد أن كانت نتيجة اللقاء الأول التعادل بهدفين لكل فريق.

وقال آل الشيخ في تصريحات خاصة لـ "جول": "نهائي البطولة العربية في النسخة الحالية سيكون في المغرب في جميع الأحوال".

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وأضاف: "سواء المتأهل من نصف النهائي الآخر الإسماعيلي أم الرجاء، سيكون في المغرب كما كان مقرر لها".

وتابع آل الشيخ: "الموعد المبدئي لنهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، سيكون في شهر فبراير المقبل".

وتقام مباراة نصف النهائي الأخرى، بين الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري، يوم الإثنين 11 يناير، حيث كان الذهاب انتهى بفوز الدراويش بهدف دون رد.