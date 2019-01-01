خاص جول | رئيس الاتحاد الجزائري: فزنا بفضل بلماضي ومحاربي صحراء حقيقيين

زطشي يشيد بعمل الجميع..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم سعادته بتتويج منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا بالفوز على السنغال بهدف نظيف.

وقال زطشي في تصريحاته لجول بالمنطقة المختلطة:"تتويج تاريخي عقب بطولة إفريقيا عام 1990 في الجزائر".

وأضاف:"اليوم حققنا إنجازاً تاريخياً بفضل مدرب كبير هو جمال بلماضي ولاعبين محاربي صحراء حقاً".

وأوضح:"نحن لم نفعل سوى العمل مع هذا الفريق، والحمد لله الفريق يستحق التتويج منذ بداية البطولة".

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النجمة الثانية.. الجزائر بطلًا لـ #TotalAFCON2019 🥇🏆 pic.twitter.com/P9dUpV4Jxy — CAF - عربي (@caf_online_AR) ١٩ يوليو ٢٠١٩

وتابع:"بلماضي غني عن التعريف كلاعب دولي سابق مثل الفريق الوطني كثيراً، ومدرب ناجح في قطر أيضاً. لقد رأيته يعمل بصورة احترافية كبيرة".

يذكر أن المنتخب الجزائري تغلب على نظيره السنغالي بهدف بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية والذي يعد الأسرع في تلك النسخة.