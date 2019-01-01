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كأس آسيا

خاص جول – ديجينيك: الخطأ أمام الإمارات لم يكن مقصوداً ولم نستحق الخسارة

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المدافع الأسترالي تسبب في خطأ قاتل في مباراة منتخب بلاده امام الإمارات أدت إلى الخروج من البطولة
بلال محمد - حوار: ماجد جزر

أكد ميلوس ديجينك، مدافع منتخب أستراليا أن خسارة منتخب بلاده أمام نظيره الإماراتي، لم تكن مستحقة في ربع نهائي كأس آسيا.

وخسر المنتخب الأسترالي من الأبيض بهدف نظيف سجل على مبخوت بعد خطأ من المدافع صاحب الـ 24 عاماً.

وقال ديجينك في تصريحات خاصة لموقع جول: "اعتذر للجماهير على الخطأ اليوم، بكل تأكيد لم يكن مقصوداً ولكن هذه هي كرة القدم".

وواصل: "الخسارة لم تكن مستحقة اليوم، حاولنا تقديم أفضل ما لدينا والفوز في مباراة اليوم، ولكن الظروف لم تكن في صالحنا".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "سنعمل على تصحيح الأخطاء وتعديل الأمور في الفترة القادمة".

الجدير بالذكر أن المنتخب الإماراتي، يواجه نظيره القطري في نصف نهائي البطولة مساء الثلاثاء القادم، بينما يلعب المنتخب الإيراني أمام نظيره الياباني يوم الإثنين في نصف النهائي الآخر.

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