خاص جول – خالد عيسى: كنا نعلم نقاط قوة أستراليا وفوزنا ليس حظ

الإمارات إلى نصف نهائي كأس آسيا على حساب بطل النسخة الماضية من البطولة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد خالد عيسى، حارس مرمى المنتخب الإماراتي، أن فريقه عمل على تدعيم الدفاع أمام نقاط قوة المنتخب الأسترالي وهي الكرات العالية.

وتأهل المنتخب الإماراتي، إلى نصف نهائي كأس آسيا في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ستاد هزاع بن زايد، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف.

وقال خالد عيسى في تصريحات خاصة لموقع جول: "الحمد لله على نتيجة اللقاء، أبارك للجمهور ولقيادات الإمارات، شكراً من القلب لكل من شجعنا".

وواصل: "هذا الفوز ليس من فراغ أو من ضربة حظ، هذا من رغبة كبيرة وعزيمة وإصرار".

وتابع: "كنت نعلم قوة المنتخب الأسترالي في الكرات العالية، خاصة على القائم الثاني، هناك أشياء إيجابية كثيرة حدثت بعد مباراتنا الماضية، أشياء ساعدتنا على تقديم أفضل ما لدينا".

الجدير بالذكر أن المنتخب الإماراتي، يواجه نظيره القطري في نصف نهائي البطولة مساء الثلاثاء القادم، بينما يلعب المنتخب الإيراني أمام نظيره الياباني يوم الإثنين في نصف النهائي الآخر.