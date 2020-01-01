خاص جول | حسن العتيبي : لا أنسى هذه المواجهات أمام النصر وهدوء الهلال في مصلحته

وقبل مباراة الفريقين كان لجول حوار خاص مع حسن العتيبي حارس مرمى الهلال السابق ..

تنتظر الجماهير السعودية العاشقة لكرة القدم بفارغ الصبر الموعد المحدد لاستئناف الجولات المتبقية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن عودة مسابقاته لموسم 2019/20 يوم الرابع من شهر أغسطس المقبل وذلك بعد التوقف بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

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وتنتظر الجماهير السعودية أجواء مشتعلة بين الأندية السعودية بعد استئناف الجولات الأخيرة المتبقية من مسابقة دوري المحترفين هذا الموسم، حيث تعود بمواجهة ديربي الرياض بين فريقي الهلال والنصر.

وقبل مباراة الفريقين كان لجول حوار خاص مع حسن العتيبي حارس مرمى الهلال السابق ..

أبرز مباراة لك ضد النصر ؟

مباراتي كأس المؤسس أمام النصر

هل شعرت يوم أن الفوز على النصر يعني بطولة ؟

لا .. هي مباراة مثلها مثل أي مباراة أخرى، الفوز فيها بثلاث نقاط و لكن لها صدى إعلامي أكبر.

استعداد حسن العتيبي لمباريات الديربي هل يختلف عن بقية المباريات؟ أم أن النصر مثل باقي الفرق

مركز الحراسة مركز حساس فمطلوب من الحارس التركيز ومعرفة نقاط القوة في الفريق المنافس واستعدادنا للمباريات الجماهيرية نفس المباريات الاخرى و لكن متعة اللعب في هذه المباريات يختلف عن المباريات الأخرى.

ماهي أبرز ذكرياتك أمام نادي النصر ؟

كثيرة ومن أهمها فوزنا على النصر في شهر رمضان بنتيجة 2-0 .

كيف الأجواء قبل و بعد مباريات الديربي ؟

تختلف بحجم المناسبة التي تقام من أجلها المباريات، و لكن جميعا تحظى بالمتابعة و الاهتمام من الجماهير الرياضية

كيف سيتفوق الهلال في الديربي ؟

المباراة تعنى شيء كبير لفريق النصر لأن الخسارة تعنى إن الفارق النقطي سيتسع و من الصعب التعويض أعتقد أن الهلال سيدخل المباراة بهدوء أكبر.

هل ندمت على توقيع عقد مع النصر قبل العودة مرة أخرى للهلال ؟

أي شيء أقدم عليه استخير فيه واستشير أيضاً، فما ندم من استخار و ما خاب من استشار.