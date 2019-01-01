خاص جول - حامد إسماعيل: نفتقد الجمهور القطري لكن العراقيون والعمانيون لم يقصروا

الأدعم لديه خطة للوصول لنهائي كأس آسيا

كتب - ماجد جزر

أكد حامد إسماعيل؛ لاعب منتخب قطر، أن مواجهة العراق كانت قوية على المستوى البدني، موضحًا أن خطة فريقه هي اللعب على نقاط ضعف الخصوم، للوصول لنهائي كأس آسيا.

وكان العنابي قد تغلب اليوم الثلاثاء، على العراق بهدف وحيد، سجله بسام الراوي في الدقيقة 62، على استاد آل نهيان، بدور الـ16 من كأس آسيا الإمارات 2019.

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إسماعيل قال، خلال تصريحات خاصة لـ"جول": "العراق منتخب قوي بدنيًا، قمنا بدراسته جيدًا وعلمنا نقاط قوته وضعفه، ورغم أن الهدف جاء من كرة ثابتة إلا أن هذه حلاوة البطولة، أن تسجل من كرة ثابتة أو ركنية".

عن لقاء كوريا الجنوبية المقبل، أضاف: "هو فريق قوي وصعب، والجميع يعلمه، لكن لا يوجد فريق قوي في جميع خطوطه، بالتأكيد هناك نقاط ضعف، وهذه خطتنا أن نلعب على الشيء السلبي عند خصومنا، لترجيح كفتنا".

واختتم: "نفتقد الجمهور كثيرًا، لن أتحدث عما يحدث، لكن نشعر بفقد شيء غالي، هم الرقم الصعب، لكن الجمهور العماني والعراقي لم يقصروا معنا، وظلوا يدعموننا".

ومن المنتظر أن يلاقي المنتخب القطري نظيره الكوري الجنوبي في 25 من الشهر الجاري، على استاد مدينة زايد الرياضية، بربع النهائي.