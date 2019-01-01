خاص جول| جوميز: سعيد بوجودي في السعودية وهدفي الألقاب الجماعية وليس الفردية

المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز يتحدث لموقع جول عقب حصوله على لقب أفضل لاعب في الدوري التركي من موقع جول تركيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد بافيتيمبي جوميز، على أنه بالرغم من سعادته بحصوله على لقب هداف الدوري التركي الموسم الماضي، إلا أن الأهم هو الحصول على الألقاب الجماعية مع فريقه.

وحصل المهاجم الفرنسي، على جائزة أفضل لاعب في الدوري التركي الموسم الماضي، بعدما قاد فريقه جلطة سراي لتحقيق الدوري التركي.

وتواصل موقع جول مع المهاجم صاحب الـ 33 عاماً، للحديث حول الجائزة، وقال في بداية تصريحاته: "سعيد بحصولي على لقب هداف البطولة".

وواصل: "ولكن النتيجة الرئيسية كانت أن الفريق يستحق النجاح، وفي الأخير كرة القدم مجهودات جماعية، كان وراء الأداء القوى مجموعة من اللاعبين".

وانتقل جوميز إلى الهلال مطلع الموسم الحالي، وقال حول تجربته في السعودية: "لكن تركت نادياً كبيراً وانتقلت إلى ناد كبير وهو الهلال، مع مجموعة قوية سعيد بالتواجد هنا أشعر بالثقة بين اللاعبين والجماهير الأمور كانت جيدة، فخور جداً كوني فرداً من الهلال".

وأضاف: "البطولة في السعودية هذا العام ليست سهلة وتطورت بشكل كبير، وسعيد بتواجدي هنا".

ويتصدر الهلال جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

وتابع الفرنسي، حديثه عن مشواره مع الزعيم: "نحن في الوقت الحالي متصدرين بفارق ثلاث نقاط، ونحاول أن نجعل موسمنا هذا رائعاً سنحاول البقاء في المقدمة والدفاع على اللقب".

وتطرق جوميز للحديث عن وصول زميله السابق جاري جوميز للدوري السعودي وبالتحديد نادي الاتحاد وعلق قائلاً : "سعيد جدًا له .. التعاقد مع جاري أمر جيد للبطولة، فالدوري السعودي بحاجة لمثل هذا النوع من اللاعبين الكبار الذين يرفعون من إمكانيات الفرق وقيمتها".

وأكمل اللاعب الفرنسي : "كما أن هذا يعكس صورة جيدة للأندية في الخارج. كنت أفضل أن يكون معي في الهلال، لأن النادي هنا يحاول جلب أفضل اللاعبين".

وأتم تصريحاته قائلاً: "قلة تسجيلي للأهداف في البداية كانت مسألة تأقلم، ولكني أتوقع في الوقت الحالي تقديم أفضل ما لدي لحماية شعار الفريق، يجب أن نكون حاضرين دائماً، يجب أن يشعر الجميع بهذا الشيء ونستعد كي نحصل على الألقاب".

الجدير بالذكر ان جوميز يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي للموسم الحالي برصيد 12 هدفاً، وبفارق هدف وحيد عن تاوامبا لاعب التعاون.