الانتقالات
الدوري الإنجليزي الممتاز

خاص جول | توتنهام الأمل الأخير لباتشواي للرحيل من تشيلسي

التعليقات()
Getty/Goal
البلجيكي قد يجد طريقه للرحيل في الساعة الأخيرة
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يسعى البلجيكي ميشي باتشواي للخروج من تشيلسي في الساعة الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية.

وفسخ فالنسيا عقد إعارة اللاعب، في بداية الشهر الجاري، بعدما فشل في تقديم أداء جيد.

إلا أن الأمل بدأ يعود للبلجيكي البالغ 25 عامًا، حيث يرغب توتنهام الإنجليزي في الحصول على خدمات اللاعب.

وتقدم برشلونة حسب مصادر جول، بعرض يصل إلى 36 مليون جنية أسترليني، ليضم المهاجم البلجيكي، في ظل إصابة هدافه هاري كين وغيابه حتى نهاية مارس المقبل.

اختيارات المحررين

وتصارعت أندية وست هام وإيفرتون وكذلك ريال بيتيس من إسبانيا، خاصة أن الأخير لم يستطع ضم اللاعب بسبب رفض سيرجيو ليون الرحيل عن صفوف الفريق الأخضر.

كما فشلت صفقة إعارته إلى صفوف موناكو الفرنسي، إلى نهاية الموسم حيث يرغب البلوز في التخلص من خدماته نهائياً، لتقليل قائمة الإعارات التي يضمها الفريق.

رسمياً | الياباني كاجاوا من بوروسيا دورتموند لبيشكتاش

ولم يُبدي المدير الفني الإيطالي، أي اهتمام بالاستفادة من خدمات اللاعب، مفضلاً عليه الثنائي، الفرنسي أوليفييه جيرو وكذلك الوافد الجديد جونزالو هيجواين.

الموضوع التالي:
كأس ملك إسبانيا| ريال مدريد يضرب جيرونا بثلاثية ويكمل عقد المتأهلين لنصف النهائي
الموضوع التالي:
رسمياً - توديبو ينتقل إلى برشلونة بشكل فوري
الموضوع التالي:
مأساة مدافع أتالانتا.. هزم يوفنتوس وفقد طفله المستقبلي في ليلة واحدة
الموضوع التالي:
رومنيجية يتحدث عن صفقة أودوي الفاشلة ومستقبل خاميس
الموضوع التالي:
ماهو شكل الهلال بعد انضمام جيوفينكو وديجنيك تحت قيادة ماميتش؟
إغلاق