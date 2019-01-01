خاص جول | تشيلسي يقترب من تمديد عقد لويز
التعليقات()
Getty Images
مصعب صلاح تابعوه على تويتر
يقترب ديفيد لويز، قلب دفاع تشيلسي، من تمديد عقده لعام إضافي لينتهي في 2020.
لويز أصبح أساسيًا في كتيبة ماوريسيو ساري خلال الموسم الجاري بعد أن غاب عن التواجد باستمرار مع أنطونيو كونتي الموسم الماضي.
لويز: من ينتقد جورجينيو يفتقد الاحترام والتعليم
وعلم Goal أنّ لويز رفض العروض المقدمة له من جانب نابولي الإيطالي وموناكو الفرنسي ويود الاستمرار رفقة البلوز.
واستقر البلوز على منح اللاعب عقدًا يمتد لـ 12 شهرًا إضافية على أن يتم التوقيع خلال أيام.
مباشرة قبل عيد ميلاده! 🎂— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 27, 2019
كوالياريللا يعادل رقم "باتي جول" التاريخي 🔝
(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/uJV0u9WQKw
لويز لعب لصالح تشيلسي بين 2011 و2014 قبل الرحيل إلى باريس سان جيرمان ثم العودة بعد ذلك في 2016.
لويز وديمبلي ولاعبون أعادوا إحياء مسيرتهم هذا الموسم
صاحب الـ 31 عامًا سجل هدفًا في 22 مباراة لعبها بالدوري الإنجليزي والذي جاء أمام مانشستر سيتي.