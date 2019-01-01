خاص جول - تاوامبا: التعاون الأفضل في مسيرتي والكاميرون تستطيع الاحتفاظ بلقب إفريقيا

تاوامبا يتحدث لـ"جول" عن موسمه الرائع مع التعاون السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

واحد من أهم اللاعبين في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم المنصرم بعد ما قدم مستوى أكثر من رائع مع التعاون وتواجد بشدة بين الهدافين في البطولة، الكاميروني ليندر تاوامبا.

أحرز تاوامبا في الموسم المنصرم بالدوري السعودي للمحترفين 21 هدفًا وجاء في المرتبة الثانية في ترتيب الهدافين بعد المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر.

وتواصل "جول" مع تاوامبا للحديث عن موسمه مع التعاون السعودي، وما ينتظر منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر خلال الشهر الجاري.

وقال تاوامبا في حواره مع "جول": "كل ما قدمته هو مساعدة من الله، وكان لي الكثير من الأهداف الشخصية لأحققها مع التعاون وأنا ظهرت لاعب أقدم عملي باجتهاد وتفاني كبير خلال الموسم الماضي".

وأضاف: "الموسم الماضي مع التعاون هو الأفضل بالنسبة لي في مسيرتي الكروية، على المستوى الفردي وأيضًا على مستوى الإنجازات الجماعية".

وتوج التعاون ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وأيضًا احتل المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وضمن الصعود آسيويًا.

وأكد تاوامبا خلال تصريحاته أن الموسم الذي قدمه التعاون سره هو التواضع أمام جميع الفرق والعمل الجاد والتزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني طوال الموسم، وأيضًا براعة المدرب والإدارة.

وعن بيدرو مانويل، الذي قاد التعاون للموسم الرائع قال: "بيدرو قام بعمل رائع، وفي أي حال لن يستطيع أن يقدم شيء يكون أفضل من الموسم الماضي، ولكننا أصبحنا أقوى ونستطيع أن نقاتل من أجل البطولات والإنجازات في الموسم الجديد".

وأردف الكاميروني: "أنا وبيدرو كنا متقاربين للغاية وساعدنا بعضنا لبعض لنقدم شيء أفضل للفريق طوال الموسم، وكنت سعيد بالطريقة التي أظهر بها عن طريق خطة المدرب".

التعاون تمكن من هزيمة الهلال بنتيجة ساحقة 5 – 0، حيث قال تاوامبا عنها: "لم تكن مفاجأة لفريقنا، من يتابعنا طوال الموسم، يرى أنه نتاج لما قدمنا من بذل جهد كبير وكفاح متواصل من جميع أفراد الفريق".

وتابع: "التتويج بكأس الملك شعور لا يوصف، بعد تتويج مجهودنا ببطولة رائعة بوجود الملك، وبالفعل كنت على قناعة كبيرة بتحقيق الفوز ومساعدة الفريق للوصول إلى الألقاب وسأناضل دائمًا من أجل الفوز".

لم يحالفه الحظ في الانضمام للمنتخب الكاميروني قبل كأس الأمم الإفريقية، ولكنه أكد أن منتخب بلاده يستطيع أن يحافظ على لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي، وأيضًا أشاد بالمنتخب المصري لما يمتكلونه من لاعبين ذو إمكانيات رائعة للغاية.