خاص جول - بيرج: الجانب البدني أثر علينا لكننا فخورون بأنفسنا

ثلاث مباريات خاضها الزعيم قبل التأهل للنهائي، منها مباراتين حسمهما بركلات الترجيح عقب 120 دقيقة

خاص جول

أرجع ماركوس بيرج؛ محترف العين الإماراتي، هزيمة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني، إلى ضغط المباريات وتراجع الجانب البدني للاعبين، لكنه وصفها بالتجربة الرائعة.

وخسر الزعيم نهائي المونديال بالهزيمة أمام البلانكوس برباعية برباعية، سجلها لوكا مودريتش وماركوس لورنتي وسيرخيو راموس ونادر يحيى "هدف بالخطأ في مرماه"، مقابل هدف وحيد للعين سجله تسوكاسا شيوتاني.، على ملعب مدينة زايد الرياضية.

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بيرج قال، في تصريحات خاصة لـ"جول GOAL"، عقب المباراة: "هذه هي كرة القدم، كنا على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز تاريخي، كان بإمكاننا التسجيل أمام ريال مدريد، لكن المباراة كانت صعبة ومجرياتها مختلفة".

وأضاف: "لعبنا العديد من المباريات وكنا نفتقد العديد من اللاعبين بسبب الإصابات والإجهاد من الشهر الماضي، لكن في النهاية اليوم لعبنا مباراة مختلفة أمام نادي كبير.

"لعبنا مباريات كبيرة ووصلنا في بعضها للأشواط الإضافية وضربات الترجيح، ربما تأثرنا من ناحية الجانب البدني، لكن في النهاية خسرنا النهائي وهذا سيء للغاية".

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محترف الزعيم اختتم: "سنعود لخوض مباريات الدوري، وعلينا أن نكون فخورين بما قدمناه، فهي تجربة رائعة للجميع، وشكرًا للجماهير التي دعمتنا، نحن فخورون بما قدمناه، ونطمح للأفضل في المباريات المقبلة".

يذكر أن تأهل للنهائي بعدما تغلب على ويلينجتون النيوزيلاندي وريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح، وهزم الترجي التونسي بثلاثية نظيفة.