خاص جول .. بوجا يتحدث عن عودة إبراهيموفيتش لميلان وانضمام بيبي لأرسنال

لاعب ساسولو الإيطالي في حوار خاص مع موقع جول

يرى جيريمي بوجا، لاعب ساسولو أن عودة زلاتان إبراهيموفيتش إلى الدوري الإيطالي من بوابة ميلان ، ستجعل العديد من اللاعبين يفكرون في الانضمام إلى الدوري.

وارتبط اسم زلاتان بالعودة إلى ميلان، وفقاً لما أعلنه دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي الذي يلعب فيه المهاجم السويدي.

وقال بوجا في تصريحات خاصة لموقع جول: "سيكون من الرائع عودة إبراهيموفيتش إلى الدوري الإيطالي، سيؤدي هذا إلى جذب المزيد من الانتباه للدوري".

وواصل: "سيكون أمراً رائعاً أن يتواجد كل هؤلاء اللاعبون الكبار في الدوري مثل رونالدو ولوكاكو وبالوتيلي، سيكون شيئاً رائعاً إن انضم لهم إبرا".

وأكمل: "نحن لدينا في الدوري واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ هو رونالدو، رؤيته يلعب كل أسبوع بالنسبة لي أمراً رائعاً كنت أشاهده وأنا صغير لقد ألهم العديد من الأطفال".

وتطرق اللاعب صاحب الـ 22 عاماً، إلى الحديث عن انتقال زميله السابق نيكولاس بيبي إلى أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال بوجا حول هذا الأمر: "أعتقد أنها خطوة رائعة بالنسبة له، كما أن أرسنال مناسب لأسلوب لعبه، إنها صفقة جيدة البداية لم تكن سهلة له فقط".

وأردف: "من الطبيعي أن يحدث هذا له، فعندما تغير الدوري فإنك تأخذ بعض الوقت للتكيف على الوضع الجديد، وعندما يحدث هذا سيكون الجميع سعداء بمستواه".

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ويأمل الإيفواري بوجا، أن يعود لتمثيل منتخب بلاده الفترة القادمة بعد المستويات التي يقدمها هذا الموسم في الدوري الإيطالي، حيث كان آخر ظهور له بقميص الأفيال في 2017.

جدير بالذكر أن بوجا لعب 10 مباريات مع ساسولو في الدوري، تمكن خلالها من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة آخر.