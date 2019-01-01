خاص جول – بسام الراوي: عشت أجواء صعبة في مباراة الإمارات وفخور بكوني عراقي

لاعب المنتخب القطري يتحدث عن أصوله العراقية والأخبار التي ترددت بإيقافه من المشاركة مع العنابي

بلال محمد - حوار: ماجد جزر

أكد بسام الراوي، لاعب المنتخب القطري، أنه عاش أجواءً صعبة في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الإماراتي، في نصف نهائي كأس آسيا.

وحجز العنابي القطري، مقعده في نهائي البطولة بعد فوزه على نظيره الإماراتي برباعية نظيفة اليوم، تحت أنظار الراوي الذي لم يشارك في اللقاء بسبب الإيقاف.

وقال صاحب الـ 21 عاماً في تصريحات خاصة لموقع جول: "عشت المباراة في أجواء صعبة، ولكن الحمد لله اللاعبين كانوا رجال وما قصروا في الملعب، نبارك للشعب القطري علي الفوز اليوم".

وواصل: "فخور كوني عراقي، ولكني منذ الصغر في قطر وتعلمت هناك وقطر صاحبة فضل علي".

وأتم تصريحاته قائلاً: "كل ما يتردد حول الشكوى التي قد يتم تقديمها ضدي ماهي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، وجاهزون لمباراة اليابان التي ستكون صعبة".